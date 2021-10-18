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Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı'dan çocuk istiyorum - Magazin haberleri

Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı'dan çocuk istiyorum

Önceki gün Bodrum'da konser veren Sinan Akçıl'ı eşi Burcu Kıratlı, yalnız bırakmadı. Sahneden hayranlarına seslenen ünlü şarkıcı, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca 'Bu çocuk ne yapıyor?' diye bir sürü laf söz edildi. Alın, evlendim! Hatta çocuk istiyorum" dedi

18.10.2021 - 11:46 | Güncelleme: FİSKOS
İHA

  • Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Sarıyaz konserleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı. Burcu Kıratlı da eğlenceli gecede eşini yalnız bırakmadı.

  • Sinan Akçıl, sahne aldıktan sonra ünlü şarkıcı İzel de konseri izlemeye geldi. Yağmurun altında Burcu Kıratlı ile yan yana oturan İzel, Akçıl’ın şarkılarına eşlik etti. Ardından bir dönem aşk yaşayan Akçıl ile İzel, "Biri Bana Gelsin" adlı şarkıda düet yaptı.

  • "ÇOCUK İSTİYORUM!"

    Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl, eşinin de konsere geldiğini söyleyerek, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca 'Bu çocuk ne yapıyor?' diye bir sürü laf söz edildi. Alın, evlendim! Hatta çocuk istiyorum." diye konuştu.

  • TEKRAR EVLENMİŞLERDİ

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.

    Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.

  • 2. KEZ İSTEME TÖRENİ

    Ünlü çift, yeniden aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istemişti.

    Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl, "Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz, göreneksiziz... Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta... Bırakın, o konuşsun. Yakında..." notunu yazmıştı.

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