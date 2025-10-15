Habertürk
        Tüm Haberler
        Simya VC'den Surveill'e yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Simya VC'den Surveill’e yatırım

        Erken aşama girişimlere odaklanan uluslararası hızlandırma fonu Simya VC, iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetimine odaklanan RegTech platformu Surveill'e yatırım yaptı. Simya VC'nin yanı sıra melek yatırımcıların da katıldığı yatırım turunda Surveill, toplamda 1 milyon dolar yatırım aldı.  Surveill aldığı yatırımla, platformun iş zekâsını geliştirerek operasyonlarını küresel ölçekte büyütmeyi ve ekibini genişletmeyi hedefliyor

        Giriş: 15.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:52
        Simya VC'den Surveill'e yatırım
        Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Simya VC ve melek yatırımcıların da katıldığı yatırım turunda Surveill’a toplam 1 milyon dolar yatırım yapıldı. Elektronik iletişim süreçlerinin yönetimine odaklanan yapay zekâ destekli RegTech(regülasyon teknolojisi) platformu Surveill, aldığı yatırımla platformun iş zekasını geliştirerek operasyonlarını küresel ölçekte büyütmeyi, uyumluluk otomasyonu ve analitiklerini derinleştirmeyi ve ekibini genişletmeyi hedefliyor.

        Kurumdan yapılan açıklamaya göre yapay zekâ destekli uyumluluk platformu Surveill, iletişim ve pazarlama süreçlerinde regülasyonlara tam uyum sağlayan çözümler sunuyor. Kurum içi ve müşteriyle yapılan elektronik iletişimleri regülasyonlara uygun olarak yönetmeye odaklanan Surveill, bankacılık, aracı kurumlar ve varlık/portföy yönetimi gibi yüksek derecede regüle edilen sektörlerde uyumluluk riskini düşürüp operasyonel verimliliği artıran yapay zekâ destekli çözümler sunuyor. Platform, e-posta, sosyal medya, web, chat ve iş birliği uygulamalarındaki içerikleri yakalayıp analiz ederken, otomasyonu insan liderliğindeki değerlendirme süreciyle birleştirerek her kurumun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir uyumluluk gözetimi sağlıyor.

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Simya VC olarak, yapay zekâ destekli uyumluluk çözümlerine olan hızla büyüyen talebi karşılayan Surveill’e yatırım yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Regüle edilen sektörlerde pazarlama ve satış iletişimlerinin riskleri her geçen gün artarken, Surveill’in ölçeklenebilir yapay zekâ platformu bu boşluğu doldurarak kurumlara verimlilik sağlıyor. Kurucu ekip, Aydın Bonabi’nin 15 yılı aşkın regülasyon deneyimi ile Aslı Bonabi ve Ignacio Ortega’nın üst düzey teknik ve ürün geliştirme uzmanlıklarını bir araya getirerek hem çözümün karmaşıklığını yönetiyor hem de hedef pazar ve pazara giriş stratejisini net bir şekilde belirliyor. Surveill’in yapay zekâ destekli regülasyon teknolojilerinde, özellikle regüle edilen sektörlerdeki pazarlama ve satış iletişimlerinin risklerini yönetme konusunda yeni bir sayfa açacağına inancımız tam.”

        Surveill Kurucu Ortağı ve CTO’su Aslı Bonabi ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Yüksek derecede regüle edilen sektörlerde uyumluluk, işletmeler için en acil sorunlardan biri hâline geldi. Surveill olarak yapay zekâ destekli platformumuzla bu sorunu modern uyumluluk standartlarına uygun şekilde çözmeye odaklanıyoruz. Aldığımız yatırımla, elektronik iletişim uyumluluğunun temel taşı misyonumuzu hızlandırmayı ve platformun zekâsını, gerçek zamanlı izleme kabiliyetlerini ve kurumsal entegrasyonları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca operasyonlarımızı küresel ölçekte büyütmeyi, uyumluluk otomasyonu ve analitiklerimizi derinleştirmeyi ve ekibimize üst düzey yetenekler katmayı planlıyoruz. Bu yatırım turunu vizyonumuzun ve teknolojimizin güçlü bir teyidi olarak görüyoruz.”

