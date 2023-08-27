SİMS KARAKTERLERİ GERÇEK BİR DİL KONUŞUYOR

Sims karakterleri oluşturulduktan sonra tıpkı gerçek bir insanmış gibi ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Karakterlerin oyun içerisinde çıkardıkları sesler ise Kauker ve grubunun kendi tasarımı. Bu dil II. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar tarafından kullanılan kodlanmış bir dilden ilham alınarak üretildi.