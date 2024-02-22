Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe itirafı: Geri getirme hayalleri var!

"ÇOK ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDI"

Kjaer'in devre arasındaki transfer döneminde bazı önemli teklifler aldığını söyleyen Beck, "Belirli kulüp isimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ancak Simon, uluslararası futbolda her transfer döneminde ilgi çekici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ocak ayında Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden bile ilgi olduğu doğru. Bu kadarını söyleyebilirim. Ancak Simon zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor. Milan'da heyecan verici bir sezonun ortasında takımdan ayrılmakla hiç ilgilenmedi" dedi.