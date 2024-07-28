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        Haberler Magazin Simge Sağın: Icardi ile alakam yok - Magazin haberleri

        Simge Sağın: Icardi ile alakam yok

        Simge Sağın, Mauro Icardi ile 'sevgili' yakıştırmalarına son noktayı Kıbrıs'ta koydu; "Icardi ile alakam yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:09
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        • 1

          Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Simge Sağın arasında hep bir 'sevgili' yakıştırması yapıldı.

        • 2

          Bu yakıştırmanın kaynağı ise Galatasaray'ın 2022 - 2023 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarıydı.
          Zira; daha önce Mauro Icardi, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıyı etiketleyerek paylaşmıştı.
          Şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi ile Simge Sağın, birbirlerine sarılarak seslendirmişti.
          İşte o gün, 'sevgili' yakıştırmaları yapıldı.
          Ki o günlerde Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında sorun yoktu.

        • 3

          Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. Nara, Icardi'den boşanacağını açıkladı.
          Bunu üzerine Mauro Icardi ile Simge Sağın için 'sevgili' yakıştırmaları yeniden başladı.

        • 4

          Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Simge Sağın, Kıbıs'taki konseri öncesinde yaptığı açıklamayla Mauro Icardi ile aralarında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Sağın; "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum” diye konuştu.

        • 5

          Fit haliyle dikkat çeken Simge Sağın, formunun sırrını şöyle açıkladı: Uzun zamandır pilates yapıyorum. Spor salonuna gitmeyi sevmiyorum. Evde kendi başıma spor yapıyorum. Sağlıklı beslenmeyi çok iyi öğrendim. Son 7 gündür de Harbiye konseri için dans ediyorum. 2 - 3 kilo verdim. Bir gün kaldı Harbiye’ye ve son bir haftadır çok disiplinli bir şekilde dans ettim.

        • 6

          Simge Sağın, yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Albümde sürpriz isimlerin olacağını ifade eden popçu; "Sürpriz bir albüm olacak. İsimleri açıklamak istemiyorum. Türkiye’de kim varsa bu albümde var. En bomba isim Mabel Matiz diyorum ve susuyorum. Sürpriz bir şarkıyla geldi. Uzun zamandır çok istediğim çalışamadığım biriydi” diye konuştu.

        • 7

          Aşk hayatında uzun süredir suskun olan Simge Sağın, bu durumu; “Yalnızlığı farkında olmadan ben seçiyor olabilirim. Kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Âşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim uzun zamandır ruhumu çeken biri olmadı” sözleriyle açıkladı. Sağın, kendisini etkileyeceği erkeği de şöyle özetledi: Yetenekten, fikirden etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davranan insanlardan etkilenirim. Hayvanları seven, insana değer veren, eğlenceli, dürüst insan beni etkiler. İllaki böyle six back kası olsun diyen biri değilim. Dışarıya bakmam, içeriye bakarım. İçi güzel olsun. İçerde bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun benim için hiçbir şey ifade etmez.

        • 8

          İlişkilerinde utangaç olduğunu belirten Simge Sağın; "İrem Derici’den ders alacağım. Ben çok utangacım, öyle birine bakamam. İrem’den (Derici) ders alacağım. O bu işlerin ustası. 'Nasıl yapıyorsun bana da göster' diyeceğim" dedi.

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Simge Sağın arasında hep bir 'sevgili' yakıştırması yapıldı.

        Bu yakıştırmanın kaynağı ise Galatasaray'ın 2022 - 2023 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarıydı. Zira; daha önce Mauro Icardi, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıyı etiketleyerek paylaşmıştı.

        Şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi ile Simge Sağın, birbirlerine sarılarak seslendirmişti.

        İşte o gün, 'sevgili' yakıştırmaları yapıldı.

        Ki o günlerde Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında sorun yoktu.

        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. Nara, Icardi'den boşanacağını açıkladı.

        Bunu üzerine Mauro Icardi ile Simge Sağın için 'sevgili' yakıştırmaları yeniden başladı.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Simge Sağın, Kıbıs'taki konseri öncesinde yaptığı açıklamayla Mauro Icardi ile aralarında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Sağın; "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum” diye konuştu.

        Fit haliyle dikkat çeken Simge Sağın, formunun sırrını şöyle açıkladı: Uzun zamandır pilates yapıyorum. Spor salonuna gitmeyi sevmiyorum. Evde kendi başıma spor yapıyorum. Sağlıklı beslenmeyi çok iyi öğrendim. Son 7 gündür de Harbiye konseri için dans ediyorum. 2 - 3 kilo verdim. Bir gün kaldı Harbiye’ye ve son bir haftadır çok disiplinli bir şekilde dans ettim.

        Simge Sağın, yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Albümde sürpriz isimlerin olacağını ifade eden popçu; "Sürpriz bir albüm olacak. İsimleri açıklamak istemiyorum. Türkiye’de kim varsa bu albümde var. En bomba isim Mabel Matiz diyorum ve susuyorum. Sürpriz bir şarkıyla geldi. Uzun zamandır çok istediğim çalışamadığım biriydi” diye konuştu.

        Aşk hayatında uzun süredir suskun olan Simge Sağın, bu durumu; “Yalnızlığı farkında olmadan ben seçiyor olabilirim. Kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Âşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim uzun zamandır ruhumu çeken biri olmadı” sözleriyle açıkladı. Sağın, kendisini etkileyeceği erkeği de şöyle özetledi: Yetenekten, fikirden etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davranan insanlardan etkilenirim. Hayvanları seven, insana değer veren, eğlenceli, dürüst insan beni etkiler. İllaki böyle six back kası olsun diyen biri değilim. Dışarıya bakmam, içeriye bakarım. İçi güzel olsun. İçerde bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun benim için hiçbir şey ifade etmez.

        İlişkilerinde utangaç olduğunu belirten Simge Sağın; "İrem Derici’den ders alacağım. Ben çok utangacım, öyle birine bakamam. İrem’den (Derici) ders alacağım. O bu işlerin ustası. 'Nasıl yapıyorsun bana da göster' diyeceğim" dedi.

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