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Popçu Simge, 'Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında kariyerindeki ilk konserini 5 Ağustos Çarşamba gecesi gerçekleştirecek. "Mış mış", "Üzülmedin mi", "Prens ve Prenses", "Yankı", "Ben Bazen", "Öpücem", "Yalnız Başına" ve "As As Bayrakları" ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Simge, çok özel repertuvarı ile konukların karşısına çıkacak.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nun sanatçıların er meydanı olarak bilindiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen Simge'ye bir başka mutluluğu da 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu yaşattı. Simge'nin kariyerindeki ilk Harbiye Açıkhava konserine Sezen Aksu'nun kendisine "Uğurlu gelsin" diyerek hediye ettiği ayakkabıyla çıkacağı öğrenildi.

Simge'nin heyecanına Demet Akalın, Deniz Akkaya, Emel Müftüoğlu, Gülben Ergen ve Seda Sayan sosyal medya hesaplarından konser afişini paylaşarak ortak oldu.

Demet Akalın, geçen yıl kendi Harbiye Açıkhava Konseri sahnesine davet edip şarkılar söylettiği Simge için hayranlarına, "Alın, biletlerinizi ben alacağım. Uğur olsun" notu yazdı.

Gülben Ergen ise "Güzeller güzeli Simge; yolun, şansın açık olsun. İstanbul, al biletlerini şimdiden" ifadelerini kullandı.