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Simge, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Tüm biletlerin tükendiği ve sold out geçen konserde sevenlerin karşısına lacivert mini bir elbiseyle çıkan Simge, yaz turnesine giriş yaptı.

'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Ben Bazen' gibi hit olan şarkılarının yanı sıra bu yaza damga vuran 'Önümüz Yaz' şarkısında hayranlarıyla birlikte söyleyen Simge, coşku dolu anlar yaşattı. Sahne performansının yanı sıra giyim tarzıyla da dikkatleri çeken Simge, tarzıyla da göz kamaştırdı. Konserden konsere koşan sanatçı, temposuna ara vermeden sevenleriyle buluşmaya devam edecek.