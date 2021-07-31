'ESTETİK' AÇIKLAMASI

Öte yandan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in yarışmadan önce burun estetiği yaptırması uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Şahin, "Estetik yaptırmasaydım da birinci olurdum." sözleriyle dikkat çekmişti. Konuyla ilgili konuşan Simay Rasimoğlu, "Bana da çok yorum gelmiş. 'Burnunu yaptır kemikli.' diye... Şu an estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Bir kişi estetik yaptırdıktan sonra mutlu olacaksa yaptırabilir." demişti.