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Simay Barlas ile Soner Korkmaz aşk yaşıyor: Dünyam!

Simay Barlas ilk kez paylaştı: Dünyam!

'Aziz'in 'Efnan'ı Simay Barlas, yaklaşık 4 aydır Soner Korkmaz ile aşk yaşıyor. İlk kez sevgilisiyle birlikte Paris sokaklarında objektif karşısına geçen Barlas, o fotoğrafları, "Benim dünyam!" notuyla Instagram'dan paylaştı

03.01.2022 - 11:23 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aziz'de 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas (23), yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında Soner Korkmaz ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıyan Barlas, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti.

  • İLK KEZ PAYLAŞTI

    Çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgilisiyle yeni yılı Paris'te karşılayan Simay Barlas, birlikte çekilen fotoğraflarını da ilk kez Instagram'dan yayınladı.

  • "DÜNYAM!"

    Aşıklar, Paris'in en güzel caddesi olarak gösterilen Şanzelize Bulvarı'nda el ele objektif karşısına geçti. O anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine İtalyanca, "Benim dünyam..." notunu düştü. Ardından soluğu Milano'da alan çift, romantik tatillerini sürdürüyor.

  • Oyuncu Simay Barlas, bir dönem İdris Nebi Taşkan, Ekin Mert Daymaz ve Onuralp Bitim gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

  • "HİÇBİR ŞEY İÇİN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

    Daha önce hakkında bilinmeyenlerini anlatan ünlü isim, geçmişte dönük pişmanlık yaşamadığını dile getirmişti. Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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