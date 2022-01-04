Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Simay Barlas: Güzellik tavırla ilgili

'Aziz'in 'Efnan'ı Simay Barlas, "Bir kadın ne yaparsa güzel olur veya görünür?" sorusunu cevapladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı, Güzelliğin fiziksel özelliklerle değil tavırla ilgili olduğunu düşünüyorum. İçten gelenin dışa yansıdığının ve iyi niyetin, güzel kalbin fiziksel özelliklerden daha değerli olduğunu düşünüyorum" dedi

04.01.2022 - 09:12 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aziz'de 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas (23), samimi açıklamalarda bulundu. Rol aldığı dizide makyaj yapmadan kamera karşısına geçen Barlas, 'Re Touch Mag Dergisi'ne hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "Bir kadın ne yaparsa güzel olur veya görünür?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Güzelliğin fiziksel özelliklerle değil tavırla ilgili olduğunu düşünüyorum. İçten gelenin dışa yansıdığının ve iyi niyetin, güzel kalbin fiziksel özelliklerden daha değerli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  • "DÜNYAM!"

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında Soner Korkmaz ile yeni bir aşka yelken açan Simay Barlas, yeni yılı sevgilisiyle Paris'te karşıladı. Aşıklar, Paris'in en güzel caddesi olarak gösterilen Şanzelize Bulvarı'nda el ele objektif karşısına geçti.

    O anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine İtalyanca, "Benim dünyam..." notunu düştü. Ardından soluğu Milano'da alan çift, romantik tatillerini sürdürüyor.

  • Oyuncu Simay Barlas, bir dönem İdris Nebi Taşkan, Ekin Mert Daymaz ve Onuralp Bitim gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

  • "HİÇBİR ŞEY İÇİN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

    Daha önce hakkında bilinmeyenlerini anlatan ünlü isim, geçmişte dönük pişmanlık yaşamadığını dile getirmişti. Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.