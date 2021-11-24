Zor günleri atlattı: Dualarım kabul oldu!

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Şimal, geçtiğimiz yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda ameliyat olmuştu. Bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sevenlerini sık sık bilgilendiren Şimal, paylaştığı video ile müjdeli haberi verdi.

"AMELİYATIM ZATEN ÇOK GÜZEL GEÇMİŞTİ"

"Ettiğim dualar kabul oldu!" diyen 35 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Biraz elimi yüzümü toplayıp, nefes alıp karşınıza çıkmak istedim çünkü çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var, bunu hissediyorum. Gece-gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti ama patoloji sonucumuzu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. Tertemiz...

"47 KİLOYA ÇIKTIM"

Öte yandan daha önce hastalık döneminde iştahının bozulduğunu ve 43 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Şimal, kilo alma dönemine girdiğini ve 47 kiloya çıktığını ifade etmişti.

"DIŞIMI SÜSLERKEN İÇİMİ UNUTMUŞUM"

Şarkıcı, meme kanserine yakalandıktan sonra "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım." demişti.

"LÜFTEN BENİM GİBİ ERTELEMEYİN!"

Ünlü şarkıcı, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslenmişti.

"MÜCADELEMİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Tedavisi için saçlarını kazıtan Şimal, doğum gününde de bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isim, "Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. DM'den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatleri beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah. Arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor, mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz..." sözleriyle duygularını dile getirmişti.