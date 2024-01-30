Silivri'de sahil şeridi sular altında kaldı
Şiddetli sağanak yağışlar İstanbul Silivri'de su baskınlarına yol açtı. İlçede sahil şeridi sular altında kaldı
İstanbul Silivri'de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış etkili oldu.
DHA'nın haberine göre sağanak yağış sırasında Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan villa bahçeleri, piknik alanları ve sahil kenarındaki yürüyüş yolları sular altında kaldı.
Fotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri bölgedeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: AA