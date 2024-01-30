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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Silivri'de sahil şeridi sular altında kaldı! - Haberler

        Silivri'de sahil şeridi sular altında kaldı

        Şiddetli sağanak yağışlar İstanbul Silivri'de su baskınlarına yol açtı. İlçede sahil şeridi sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:09
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        Silivri'de sahil şeridi sular altında kaldı!
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        İstanbul Silivri'de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış etkili oldu.

        DHA'nın haberine göre sağanak yağış sırasında Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan villa bahçeleri, piknik alanları ve sahil kenarındaki yürüyüş yolları sular altında kaldı.

        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri bölgedeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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        Fotoğraf: DHA

        Fotoğraf: AA

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