Yangın, saat 22.00 sıralarında Yenimahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi. Daireden dumanların geldiğini gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yoğun dumanların kapladığı bina sakinleri kendi imkânlarıyla kendilerini dışarı attı.

Olay yerine İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bodrum kattaki evin mutfağında çıkan yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.