Silivri'de hurdalık alanda yangın çıktı
Silivri'de çöp ve hurdaların depolandığı alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Giriş: 29.04.2025 - 00:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:44
Yangın, saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde bulunan çöp ve hurdaların bulunduğu açık alanda çıktı.
Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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