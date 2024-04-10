Silivri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

REKLAM advertisement1

Silivri’de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Sokağı'nda hasta almaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, ambulansta 3, otomobilde 2 kişi olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.