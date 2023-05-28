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Silivri'de 6 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Silivri ilçesinde 6 katlı binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 28.05.2023 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL
Silivri'de 6 katlı binada korkutan yangın
DHA

Silivri'de 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; yangın, saat 01.00 Sıralarında Yeni Mahalle Silivrili Caddesi üzerinde bulunan sitedeki 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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