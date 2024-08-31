Silifke Kalesi'nde 'mezar hediyeleri' bulundu

Bir nekropolde (mezarlık) bulunan malzemelerin benzerlerinin Silifke Kalesi'nde çıkarılmış olması son derece önemli. Antik Dönem'e ait buluntuların Bizans Dönemi'nin yapısının içinde çıkması, bu mimari ile buluntuları tarihlendirme ve değerlendirme açısından çok önemli. Kazının tamamlanması, verilerin incelenmesi ve laboratuvar analizinin yapılması sonrası net bilgiler ortaya çıkacak."