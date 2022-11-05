Muhabir kuş tarafından 'kapkaça' uğradı

İHA

Şili'de muhabir Nicolas Krumm, artan suç oranları ve soygunlarla ilgili canlı yayın yaparken 'kapkaç' mağduru oldu.

Yayın sırasında Krumm'ın omzuna bir kuş kondu. Durumu fark eden Krumm, kuşun görüntüde olduğundan emin olmak için kameramana işaret verdi. Kuş ise bu sırada muhabirin kablosuz kulaklığını kapıp kaçtı.

Muhabir ne olduğunu anlayamaya çalışırken kuş gözden kayboldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.