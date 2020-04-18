Sildenafil nedir? Sildenafil ne için kullanılır? şeklindeki sorular günün en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ceza yağan firmaların listeni yayımladı. Listede Sildenafil adlı ilacın görülmesi merak uyandırdı.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.

Sidenafilin aksiyon mekanizması, genelde hücreler içinde çeşitli reaksiyonları hızlandıran fosfodiesteraz adlı enzimini engellemektir. Bu enzim engellendiğinde niktrik oksit adındaki kimyasal türün seviyeleri artar. Bu kimyasal vücudun çeşitli bölgelerindeki kan damarlarının rahatlamasına destek olur.

Büyük bir ilaç firması sildenafili başlangıçta yüksek tansiyonu tedavi etmek için geliştirdi. İlaç klinik deneylerde test edildiğinde bazı erkek hastalar ilginç bir yan etki bildirdi. Penil ereksiyonların sıklığında ve kuvvetinde artış yaşadılar. Firma, ilacı sertleşme bozukluğu tedavisi olarak test etmeye karar verdi ve sonunda o amaçla ünlü bir isimle piyasaya sürdü.

Sildenafilin esas kullanımı sertleşme bozukluğu olan hastaları tedavi etmektir. Erkekler ilacı arzulanan cinsel ilişki zamanından 30 dakika ila 4 saat önce alabilirler. İlaç, penise kan dolaşımını artırarak çalışır.

Sildenafilin başka bir kullanımı pulmoner arteriyal hipertansiyon adı verilen durumla tedavi etmektir. Bu hastalığı olan kişiler akciğerlerde kan dolaşımı eksikliğinden mustaripteriler, yorgunluk ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşarlar. Bazı hastalarda, ilaç almak akciğerlerin aldığı kan miktarını artırabilir ve hastalar daha az belirtiler yaşar. Pulmoner arteriyal hipertansiyonu tedavi etmek için kullanıldığında ilacın marka adı değişir.



Yakın zamanda, bazı araştırmacılar sildenafilin, yüksek irtifaya çıkan bazı kişilerin akciğerlerinde sıvı toplanmasına yol açan durumdan, yüksek irtifa pulmoner ödemi olan hastaların tedavisinde de etkili olabileceğini ileri sürdüler. Hastalık irtifa hastalığının ciddi bir biçimi olarak düşünülebilir. Farklı araştırmacılar yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için bu ilacı kullandılar, ayrıca bu durumu önlemek için de ilacı verdiler.

SİLDENAFİL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sildenafilin yan etkileri baş ağrısı, yüz kızarması, baş dönmesi, bulanık görüş ve karın ağrısı olabilir. İlaç, göğüs ağrısını tedavi etmek için kullanılan nitratlarla alınmamalıdır çünkü birleşim kan basıncında tehlikeli bir düşüşe neden olabilir. Dört saatten uzun süre ereksiyon yaşayan kişiler acil servise gitmelidirler çünkü bu durum penise zarar gelmesiyle sonuçlanabilir.

Birçok hasta sildenafili sorunsuz alabilse de bazı hastalar bu ilaçla tedavi için iyi adaylar değillerdir. Yakın zamanda kalp krizi ve inme geçirmiş hastalarda kullanılmamalıdır. Olağandışı düşük tansiyon, anormal karaciğer işlevi veya böbrek hasarı gibi altta yatan durumlar hastaların şiddetli yan etki riskini artırabilir ve ilaç bu kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.