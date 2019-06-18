Silahşör mu, Silahşor mü yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime isim ya da mecaz anlamda kullanılır. İşte silahşör kelimesinin yazım şekli.

SİLAHŞÖR MÜ, SİLAHŞOR MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda silahşör kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Silahşor kelimesi isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "silahşor" şeklinde yazılır.



