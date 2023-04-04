Silahlı ve maskeli kişiler işyeri sahibini kaçırdı!

DHA

Sultangazi'de telefon dükkanı bulunan Şehmus Kılıç silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. DHA'nın haberine göre şüpheliler Şehmus Kılıç'ı bir süre sonra bıraktı. Kılıç'ın ortağı, şüphelilerin 'yanlış kişiyi' kaçırdıklarını anlayınca serbest bıraktığını öne sürdü.

"ARADIKLARI KİŞİ ÇIKMAYINCA BIRAKTILAR" Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 1 Nisan Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan telefon dükkanına gelen eli silahlı ve maskeli 6 kişi, işyeri sahibi Şehmus Kılıç'a önce silah doğrulttu ardından da kaçırdı. İddiaya göre, şüpheliler, otomobile bindirdikleri Kılıç'ı, Kağıthane'de bulunan bir depoya götürdü. Burada Kılıç'a bir video izlettiler. Videodaki kişinin Şehmus Kılıç olmadığı anlaşılınca şüpheliler Kılıç'ı iş yerine geri bıraktı.

"SİLAH DOĞRULTARAK, ALIP GÖTÜRDÜLER" Yaşananları anlatan Şehmus Kılıç'ın iş ortağı Enes Kocatürk, "6-7 kişilerdi, içeri girdiler. 'Şehmus sen misin?' dediler. Ortağım da 'evet benim' dedi. Daha sonra tezgahın arkasına geçip, silah doğrultarak alıp götürdüler. Hepsi maskeliydi. Hiç birinin yüzünü görmedik. Daha sonra 'yanlış anlaşılma' deyip, ortağımı geri bırakmışlar. Gazi Mahallesi'nde bırakmışlar. Ama maskeli bırakmışlar yüzlerini görememişler. Kendisine herhangi bir konudan bahsetmemişler" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçırılan Şehmus Kılıç'ın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şehmus Kılıç'ın kaçırılma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen yüzleri maskeli kişilerin iş yerine girdiği, şüphelilerden birinin üzerindeki silahı çıkararak Şehmus Kılıç'a doğrulttuğu, ardından da koluna girerek Kılıç'ı dışarı çıkardıkları görülüyor. Kılıç'ı otomobile bindiren şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı görülüyor.