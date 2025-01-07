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        Haberler Gündem Yargı Silahlı saldırıda ölen CHP'li Meclis Üyesi Ekiciler'in davasında karar çıktı | Son dakika haberleri

        Silahlı saldırıda ölen CHP'li Meclis Üyesi Ekiciler'in davasında karar çıktı

        CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler'in öldürülmesi davasında 18 yaşından küçük sanık R.K. 13 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:54
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        Öldürülen CHP'li Ekinciler davasında karar
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı.

        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 18 yaşından küçük sanık R.K. için önce müebbet hapis cezası verildi. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle cezada indirime gidilerek, 13 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası kararlaştırıldı. Ayrıca sanık R.K., silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak suçundan ise 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda bulunan bir diğer sanık için ise berat kararı verildi.

        Sanığın toplam cezası 15 yıl 7 ay 22 gün olarak belirlendi.

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        "İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ"

        Duruşma sonunda açıklamada bulunan avukatlar kararı değerlendirdi.

        Avukat Ali Gümüş açıklamasında, "Bugün Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Can Ekiciler kardeşimizin menfur bir hadisede hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak ikinci duruşmada son karar duruşmasını hep beraber icra ettik. Yürürlükte bulunan mevzuata göre alabileceği en yüksek cezayı aldı suça sürüklenen çocuk. Bu olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasında emeği geçen kolluk kuvvetlerine ve çok hızlı ve adil bir yargılama ile hüküm veren yargı teşkilatına da şükranlarımızı sunuyoruz. Ailenin başı sağ olsun, adalet hızlı bir şekilde tecelli etti. İstinaf mahkemesinde de bir diğer sanık yönüyle itirazlarımızı yapacağız" dedi.

        Avukat Barış Bilge ise açıklamasında, "İlk başta Mustafa'ya karşı yapılan hareketten dolayı müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra yaş küçüklüğü nedeniyle indirime gidildi. Sonuçta 13 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası aldı. Silahla tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası istendive 1 yıl 8 ay ceza aldı. Ruhsatsız ateşli silah bulundurmadan 8 ay hapis cezası aldı. Adaletimize her zamanki gibi güvendik. Bu Tekirdağ için çok acı bir olaydı ve kalbimizi kırdı. Güvenimizi yetirdik. Hakimlerimiz adaleti yerine getirmeye çalıştı. 12 ile 15 yıl takdiri ceza verme arası vardı. 13 yıl 6 ay verdiler" dedi.

        Olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinde Mustafa Can Ekiciler'in bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğramasıyla başlamış, Ekiciler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün açıklanan kararla, dava süreci sona ermiş oldu.

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