Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yaşayan 26 yaşındaki Polyana Viana, yaşadığı apartmanın önünde beklerken silahlı bir hırsız tarafından gasp edilmek istendi.

Silahını doğrultan hırsız Viana'dan cep telefonunu istedi. Ancak hesaba katmadığı şey, Polyana Viana'nın bir Karma Dövüş Sanatları (MMA) sporcusu olduğuydu.

Kadın dövüşçü tekme ve yumruk darbeleriyle hırsızı yere sererken, hırsızın elindeki silahın da sahte olduğu anlaşıldı.

CNN'e konuşan Viana, "Bana yaklaştığı zaman, bu adam eğer hırsıza bunu yapacağıma karar vermiştim. Neler olacağını zaten biliyordum. Bunu dürtüsel olarak yapmadım. Sakindim ve karar verdim. Bunu yaptım çünkü silahının gerçek olmadığını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Viana'nın neredeyse tanınmaz hale getirdiği hırsızı polis ekipleri gelene kadar yerde yatırdığı belirtilirken, hırsızın son halini gösteren kare sosyal medyada yüzlerce paylaşıldı.