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        Haberler Müzik Sıla, yaz turnesini İzmir'de başlattı

        Sıla, yaz turnesini İzmir'de başlattı

        Sıla, yaz konserleri serisine İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki unutulmaz performansıyla start verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:49
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        Yaz turnesini İzmir'de başlattı
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        Sıla, yaz konserleri serisine İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki unutulmaz performansıyla start verdi. Binlerce müzikseverin akın ettiği konserde Sıla, sevilen şarkılarını Ege’nin ılık akşam havasında coşkuyla seslendirdi.

        Sıla, gece boyunca sahne enerjisi, şarkı seçimleri ve samimi sohbetleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. “Sezonu İzmir’de, memlekette açmak uğur getiriyor. Buradaki coşku ve enerjinin ülkeye de iyi geleceğine inanıyorum,” sözleriyle İzmir’e olan sevgisini dile getirdi. İzmir'den lise arkadaşları ve oyuncu Gözde Kansu da Sıla'yı o konserde yalnız bırakmadı. Sıla ertesi akşam ekibiyle İzmir'den gittiği Antalya'da Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği coşkulu konser ile devam etti. Antalya Açıkhava Tiyatrosu da yaz sezonunu Sıla ile açtı.

        Yaz Turnesini İzmir’den başlatan Sıla Gençoğlu, Antalya’nın ardından 16 Mayıs’ta Ankara, 17 Mayıs’ta Bursa, 21 Mayıs’ta İstanbul, 23 Mayıs’ta Adana, 24 Mayıs’ta Gaziantep konserleriyle Anadolu turunda coşkuya ara vermeden devam edecek.

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        #sıla

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