        Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız Londra'da - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız Londra’da

        Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Londra tatiline çıktı. Oyuncu, şehir sokaklarında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 20:27 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:27
        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte tatile çıktı.

        Daha önce birlikte farklı destinasyonlarda tatil yapan çiftin bu kez adresi Londra oldu.

        Sıla Türkoğlu, İngiltere sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti.

        Ünlü oyuncu, o anları 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kahverengi kalp emojisiyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sıla Türkoğlu
        #kızılcık şerbeti

