Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

SHOW TV ekranlarının zirvedeki dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu, Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

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Köpeği Chris ile tanışma öyküsünü ilk kez anlatan Sıla Türkoğlu; “Mental olarak çok zorlandığım bir dönemde şans eseri yolumuz Chris ile kesişti. Bir ailenin köpeğiyken barınağa bırakılmış, oradan bana ulaştı. Benim de ona ihtiyacım olduğu bir dönemde tanıştık” dedi.

SILA TÜRKOĞLU’NDAN 'DOĞA’YA TAVSİYELER

Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle ilgili esprili açıklamalar yaparken; “Doğa’ya çok sık nasihat ediyorum ama beni dinlemiyor” dedi.