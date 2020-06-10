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Karantina günlerinde kendisini evinde izole eden şarkıcı Sıla, tüm günü eşi Hazer Amani ile birlikte geçiriyor.

Bu süreçte sosyal medya platformlarına ağırlık veren şarkıcı, köpeği Mutlu'nun doğum günü için yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

"İYİ Kİ DOĞDUN KIZIM"

Sıla, köpeği ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı:

Mutlu’mla ilk sarıldığımız gün... Hislerimi anlatmam zor. Taşkın bir nehir gibiydi içim. Bugün çılgınımın doğum günü. Nasıl seviyorum ama nasıl... Sağlıklı, hep böyle mutlu bir ömrün olsun canımın canı. Nice senelere Mutlu kızım.