"ZARARIMIZ OLMADI"

Hazer Amani, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını geçici olarak kapattığı ve bu süreçte maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberleriyle ilgili "Hiç öyle bir zararımız olmadı. Tabii ki bütün dükkanlar gibi zararımız oldu. '1 milyon lira zarar etti' gibi haberler yalan" şeklinde açıklamada bulundu.