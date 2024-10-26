Sıla'dan Harbiye Açıkhava'da 6'ncı konser

"HAYAT SADECE NEŞEDEN İBARET DEĞİL"

Konserine 'Ziyan' şarkısıyla başlayan Sıla, binlerce kişilik hayran ordusuyla Harbiye Açıkhava'yı salladı. Sıla; "Hayat sadece neşeden ibaret değil, üzüntü ve keder de zamanın bize getirdiği duygulardan. Bu akşam bu duyguları paylaşmak ve birbirimize iyi gelmek için buradayız. İyi ki geldiniz" sözleriyle dinleyicilerini selamladı.