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        Haberler Müzik Sıla'dan Harbiye Açıkhava'da 6'ncı konser

        Sıla'dan Harbiye Açıkhava'da 6'ncı konser

        Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. 'Ziyan' şarkısıyla başladığı konserde, "Hayat sadece neşeden ibaret değil, üzüntü ve keder de var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:17
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        • 1

          Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. KerkiSolfej'in düzenlediği konserler kapsamında bu yaz 6'ncı kez Harbiye'de konser veren sanatçı bu sezon da geleneği bozmadı.

        • 2

          "HAYAT SADECE NEŞEDEN İBARET DEĞİL"

          Konserine 'Ziyan' şarkısıyla başlayan Sıla, binlerce kişilik hayran ordusuyla Harbiye Açıkhava'yı salladı. Sıla; "Hayat sadece neşeden ibaret değil, üzüntü ve keder de zamanın bize getirdiği duygulardan. Bu akşam bu duyguları paylaşmak ve birbirimize iyi gelmek için buradayız. İyi ki geldiniz" sözleriyle dinleyicilerini selamladı.

        • 3

          KOSTÜMLERİNİ BAĞIŞLAMIŞTI

          Sıla, Harbiye Açıkhava için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla kulakların pasını sildi. Sıla'yı dinlemeye gelenler arasında ünlü oyuncular Gözde Kansu ve Sezin Bozacı ile Sıla'nın sahne kostümlerini bağışladığı Kansersiz Yaşam Vakfı'nın Başkanı Dida Kaymaz ve vakıf yöneticileri vardı. Sanatçı, vakıf yararına satılması için konserlerde giydiği 50 adet kostümü geçtiğimiz yıl Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağışlamıştı.

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