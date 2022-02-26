HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Derya Uluğ'dan 'Kanunlar Gibi', bu hafta en çok dinlediğim ve eşlik ettiğim şarkı oldu. Parça, 9 ay önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hala ansızın aklıma geliyor. Tabi tam, 'Unuttum!' derken, evin önünden son ses 'Kanunlar Gibi' ile geçen mahalle sakinlerimin de bunda payı büyük!

Birkaç kez dinlemeden sonra direkt fark etmeden ezberlediğim şarkı her dinleyişte bana farklı duygular yaşatıyor. Sosyal medyada müzikseverlerin yorumlarına baktığımda da şöyle bir ifade gördüm; 'Her türlü psikolojide dinlenebilir bir şarkı. İster heyecanlıyken, ister mutluyken, ister üzgünken...' Gerçekten de doğru!

Mutluyken dinlediğimde, 'Unutamıyorum anlasan / Gurur bile çare etmiyor yazık / Duramıyorum geçer daha / Dayanmaya gücüm yetmiyor' kısmında kendimi dans ederken bulabiliyorum. Mutsuzken baktığımda, 'Üzüyor gece kabuslar gibi / Gittin sen de vefasızlar gibi' kısmı daha anlamlı geliyor. 'Çıkarım önüne kanunlar gibi / Haklıysam aslanlar gibi!' kısmında ise bambaşka bir güç hissediyorum.

Bence Derya Uluğ, 'Kanunlar Gibi'nin hakkını 'Aslanlar Gibi' vermiş!