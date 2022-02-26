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Sıla'dan 'Fırtına' sürprizi!

Sıla, 'Yeni Türkü'nün klasikleri arasında yer alan 'Fırtına'yı yorumlayarak, nokta atışı yapmış! Sözleriyle güç veren 'Fırtına', ünlü şarkıcının sesiyle güzel günlerin yakın olduğuna dair umut aşıladı. İşte Atiye'den İdo Tatlıses'e haftanın öne çıkan melodileri...

26.02.2022 - 09:14 | Güncelleme: MÜZİK

  • 11 Mart'ta yayımlanacak olan 'Yeni Türkü Zamansız' tribute albümünden şarkılar dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Cem Adrian, Buray, Mabel Matiz gibi isimlerin ardından 'Sıla' sürprizi ile karşılaştık!

  • Sözleri Murathan Mungan'a, bestesi Derya Köroğlu'na ait olan 'Fırtına', Sıla'nın sesiyle hayat bulmuş. Ne de iyi olmuş... Sıla, daha önce birçok projesinde birlikte çalıştığı ünlü aranjör Gürsel Çelik'in üstlendiği şarkıdaki yorumuyla içimi ısıttı. Albümde, 'Acaba kim seslendirecek?' diye merakla beklediğim 'Fırtına'nın ünlü şarkıcı ile uyumu dinlerken yüzleri gülümsetecek türden...

  • Açıkçası tüm dünyanın gündemi savaşken şarkı bana yaşanan kötü olayları bir anlığına unutturdu. Olumsuz düşüncelerimden arınıp, yarınların baharlara çıkacağına inandım. Murathan Mungan'ın kaleme aldığı 'Geçse de yolumuz bozkırlardan / Denizlere çıkar sokaklar' satırlarında adeta güç buldum. Ta ki şarkı bitene kadar... Sıla'nın 'Fırtına' yorumunun tek kötü yanı 3 dakika 11 saniye sonra bitmesi... 

  • Ayrıca Sıla da projeden duyduğu mutluluğu, "İyi ki Derya Köroğlu'nun o telefonunu duydum, iyi ki düşündüğüm şarkı yerine 'Sıla'ya bu şarkı çok yakışır' diyen Murathan Mungan'a uydum. Akasya kokulu sabahlarımı geri verdiniz bana..." sözleriyle anlatmış.

  • 'ALLEM KALLEM' KIPIR KIPIR

    'Ses Seda Yok" şarkısı ile geri dönen Atiye, bu kez arayı uzatmadan 25 Şubat'ta 'Allem Kallem'i dinleyicisiyle buluşturdu. Artık aşkta daha cesur olmaya karar veren bir kadının hikayesi anlatan şarkı, kıpır kıpır!

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