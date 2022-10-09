Harbiye konserinin kulisinde SHOW TV kameralarını ağırlayan şarkıcı Sıla, Ömür Sabuncuoğlu'na kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
Harbiye sahnesini özlediğini dile getiren Sıla, kulisinin aynasının karşısında soruları yanıtlarken, 'ayna' konseptini çok sevdiğini dile getirdi.
"8 HAFTAYI ASKIYA MAHKUM GEÇİRDİM"
Geçtiğimiz yaz geçirdiği kaza sonucu 8 haftasını alçıda geçiren ünlü şarkıcı, o süreçle ilgili ilk kez konuştu. Sıla, "İlker'le hayalini kurduğumuz bir tatile çıkmıştık. Kaza sonucu düştüm. Köprücük kemiğim kırıldı. Devlet hastanesinde çekilen tomografiler sonucu ameliyat olacağım söylendi. Ameliyat olmadım ve 8 haftayı askıya mahkum geçirdim. 'Allah beterinden saklasın' diyebilirim ama o süreçte konserlerimiz iptal oldu" dedi.
İkinci kez Covid'e yakalandığı süreçte de kariyerinde üçüncü kez sesinin kısıldığını söyleyen Sıla, "Üç gün kısık sesle azap yaşadım" ifadelerini kullandı.
Son albümünde yer alan İlker Kaleli'nin müziğini yaptığı 'Metelik' şarkısının çıkış sürecini anlatan Sıla, "Bir gün evde yemek yaparken İlker gitarıyla çaldı o melodiyi. 'Bunun sözlerini ben yazmak istiyorum' dedim. Sonra üzerine epey bir düşündükten sonra şarkı çıktı ortaya" dedi.
"BİRBİRİMİZİN HAYATINDA İYİ BİR DÖNEME DENK GELDİK"
Oyuncu İlker Kaleli ile birlikteliği hakkında da konuşan 42 yaşındaki şarkıcı, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz" dedi.
"İMZALAR KALBE ATILDI!"
Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.
"DENEMEDİĞİM RENK KALMADI"
Makyaj aynası karşısında saçları yapılırken sarışın halinden memnun olduğunu söyleyen Sıla, "Denemediğim renk kalmadı. Pembesinden moruna kadar tüm renkleri kullandım. Kenan Doğulu'yla çalışırken renkli saçlarım yüzünden 'Kenan Doğulu'nun rockçı vokalisti' diye çağırılıyordum" dedi.
Sıla, sohbet sonrası Harbiye'deki muhteşem konserinde şarkılarıyla yüzlerce kişiyi coşturdu.
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