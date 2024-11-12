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        Haberler Gündem Güncel Sıla bebeğin üvey babası için tahliye kararı | Son dakika haberleri

        Sıla bebeğin üvey babası için tahliye kararı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan üvey baba Sanlı Ö. hakkında tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:03
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        Sıla bebeğin üvey babası için tahliye kararı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin şiddet ve cinsel istismar sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 57 yaşındaki üvey baba Sanlı Ö. için tahliye kararı verildi. Sanlı Ö'nün başka suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluğunun devam edeceği ve cezaevinde kalacağı öğrenildi.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı anımsatıldı.

        Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan, anne B.Y'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal" suçlarından tutuklandığı ve hala cezaevinde oldukları belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan birinin babası olan K.A. da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır.

        Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde, S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren, şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden, suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

        Kamuoyunda Sıla bebeğin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

        NE OLMUŞTU?

        Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

        Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

        Sıla bebek, 7 Ekim'de Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

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        #sıla bebek
        #tahliye
        #Tekirdağ
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