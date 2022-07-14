Çekim aşamasına gelindi

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‘Sil Baştan Kaynanam’ın çekimlerine temmuz sonunda başlanacak. Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Gökçe Özyol gibi sevilen oyuncuların yer aldığı ‘Sil Baştan Kaynanam’ filminin okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar’ın üstlendiği filmde iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan 'Ceylan' ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen 'Ünal’ın macera dolu serüveni anlatılacak.

Yapımcı Vahdet Erdoğan. “Nasipse Olur filmimize seyirci gönülden sahip çıktı ve biz de o moralle yepyeni bir hikaye için kollarımızı sıvadık. İnsanların çocuklarıyla birlikte izleyebileceği aile komedileri sinemamızın en büyük ihtiyaçlarından biri. Kaliteden ödün vermeden, kimseyi kırmadan dökmeden hayatlarımızın aynadaki yansıması misali hikayeleri tercih edip işliyoruz. Bu defa da Türk halkının geleneksel konularından kaynana- gelin ilişkisinden bahsedeceğiz. Sinemaseverleri yeniden gülümseteceğimiz için çok heyecanlıyız” açıklamasında bulundu.