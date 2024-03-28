Sıklemen çiçeği bakımı nasıl yapılır? Evde sıklemen nasıl yetiştirilir?
Doğum günleri, kutlama, düğün ve aile buluşmalarında karşılaştığımız, zarafeti ve kokusuyla dikkat çeken Sıklamen çiçeği, birçok kişinin sevdiği ve etkilendiği bir bitki türü. Hemen hemen her yerde sevilerek kullanılan bu çiçek, bilhassa evde dekoratif amaçlar ile tercih edilir. Kalp şeklindeki yaprakları ve albenili renkleriyle dikkat çeken Sıklemen çiçeği bakımı nasıl yapılır? Merak ettiğiniz detayları yazdık…
Hemen hemen herkes tarafından sevilen Sıklamen çiçeği hakkında birçok merak edilen detay var. Özellikle çiçeği evde yetiştirmek isteyenlerin aklını bakım aşamasındaki püf noktalar kurcalamakta. Bu yazıda Sıklamen çiçeği nasıl bakılır, hangi ortama yetişir, evde Sıklemen çiçeği yetiştirme gibi konuların detaylarını keşfedebilirsiniz.
SIKLEMEN ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?
İnternet üzerinde en sık araştırılan soruların başında “Sıklemen çiçeği bakımı nasıl yapılır?” sorusu geliyor. Kış aylarında çiçeklenen bir bitki türü olan Sıklamen, yaz aylarını sevmemesiyle bilinir. Yani bu çiçeğin kış mevsimine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Yumrulu ve çok yıllık bir bitki olan bu çiçek, sonbahar ve kış aylarında çiçek açmasıyla dikkat çeker. Sıklamen çiçeğinin durgunluk dönemi ise yaz aylarıdır. Bu dönemde durgunlaşan çiçek, sonbaharın gelişiyle beraber yeniden gelişmeye devam eder.
EVDE SIKLEMEN ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME İNCELİKLERİ
Evde Sıklemen çiçeği yetiştirme niyetiniz varsa ve bu konudaki püf noktaları merak ediyorsanız bu başlığı inceleyebilirsiniz. Çoğunlukla çiçekçiler tarafından yetiştirilen bu çiçekler, çoğunlukla kapalı ortamlarda bulunur ve saksı ile birlikte yetişir. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber durgunlaşsa da ev ortamında serinlik sağlandıkça bakımına devam edilebilir. Ancak bu şekilde de birkaç yaprak dökülebilir ya da çiçek açılmayabilir.
Tohumdan yetiştirilmesi zor olsa da en iyi seçenek saksı bakımıdır. Bu çiçeğin bakımına evde devam ederken aşağıdaki noktaları dikkate alabilirsiniz;
Saksı içine yerleştirilecek Sıklamen çiçeklerinde, saksının az ve küçük delikli olması önem taşır. Alt bölümde büyük delikleri olan saksılar, suyunu kısa sürede dışarı atar ve bu da nem dengesini yeterli oranda sunmaz.
SIKLAMEN ÇİÇEĞİNDE SAKSIYA DİKİM ve SAKSI DEĞİŞİMİ AŞAMALARI
Sıklamen çiçeği, ilk kez saksı içine dikiliyorsa yumru içerisinde 2,5 santimetrelik boşluğun olduğu saksıların tercih edilmesi önemlidir. Yumru, toprak karışımı içerisine yerleştirilir ve bundan sonrasında saksının iki yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu uygulama, bitkinin durgun hâle geldiği yaz aylarında değiştirilebilir.
Sıklamen çiçeğinin durgunlaştığı yaz döneminde saksının büyütülmesi ve taze bir toprak karışımıyla birlikte yenilenmesi gerekir. Saksı değişiminde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;
Bu dönemdeki sulama için Eylül ayı civarını değerlendirebilirsiniz. Yanı sıra bu dönemde Sıklamen çiçeğinin yeni gelişen kısımlarıyla karşılaşabilirsiniz.
SIKLAMEN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ
Sıklamen çiçeği, ülkemizde ormanlık alanlarda, çalı diplerinde ve kayalık bölgelerde doğal şekilde oluşur. Bu çiçeğin tohumları ekilmek isteniyorsa yaz aylarının sonu değerlendirilebilir. Çiçeklenmesi için ise yaklaşık 18 ay beklenmesi gerekir.
Sıklamen çiçeği, uzun süre canlı kalabilen bir bitki olsa da yetiştirilme aşaması belirleyicidir. Bu noktada doğru ısı ayarının yapılması, sulama ve gübreleme uygulamalarına gereken özenin verilmesi önemlidir. Bakımı düzgün yapıldığında her sonbaharda yeniden çiçek açar ve çiçekleri canlı görüntüye sahip olur.