REKLAM advertisement1

Hemen hemen herkes tarafından sevilen Sıklamen çiçeği hakkında birçok merak edilen detay var. Özellikle çiçeği evde yetiştirmek isteyenlerin aklını bakım aşamasındaki püf noktalar kurcalamakta. Bu yazıda Sıklamen çiçeği nasıl bakılır, hangi ortama yetişir, evde Sıklemen çiçeği yetiştirme gibi konuların detaylarını keşfedebilirsiniz.

SIKLEMEN ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinde en sık araştırılan soruların başında “Sıklemen çiçeği bakımı nasıl yapılır?” sorusu geliyor. Kış aylarında çiçeklenen bir bitki türü olan Sıklamen, yaz aylarını sevmemesiyle bilinir. Yani bu çiçeğin kış mevsimine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Yumrulu ve çok yıllık bir bitki olan bu çiçek, sonbahar ve kış aylarında çiçek açmasıyla dikkat çeker. Sıklamen çiçeğinin durgunluk dönemi ise yaz aylarıdır. Bu dönemde durgunlaşan çiçek, sonbaharın gelişiyle beraber yeniden gelişmeye devam eder.

REKLAM

EVDE SIKLEMEN ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME İNCELİKLERİ Evde Sıklemen çiçeği yetiştirme niyetiniz varsa ve bu konudaki püf noktaları merak ediyorsanız bu başlığı inceleyebilirsiniz. Çoğunlukla çiçekçiler tarafından yetiştirilen bu çiçekler, çoğunlukla kapalı ortamlarda bulunur ve saksı ile birlikte yetişir. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber durgunlaşsa da ev ortamında serinlik sağlandıkça bakımına devam edilebilir. Ancak bu şekilde de birkaç yaprak dökülebilir ya da çiçek açılmayabilir. Tohumdan yetiştirilmesi zor olsa da en iyi seçenek saksı bakımıdır. Bu çiçeğin bakımına evde devam ederken aşağıdaki noktaları dikkate alabilirsiniz; Sıklamen çiçeğinin doğrudan güneş ışığı gelen ortamlardan uzak tutulması çok önemlidir. Neticede bu bitki serin ortamlardan ve kış aylarından hoşlanır. Balkon ve pencere önü gibi ortamlar Sıklamen çiçeği için uygun değildir. Çiçeğin yalnızca haftanın bir gününde birkaç saat güneş ışığı almasını sağlayabilirsiniz.

Yaz mevsimi geldiğinde Sıklamen çiçeklerinin hava sirkülasyonu iyi olan bir ortamda, karanlık ve serin ortam koşullarında yerleştirilmesi önerilir.

Aşırı sıcaklardan, kuraklık durumundan ve cerayanda kalmaktan hoşlanmayan bitki, doğal çevresiyle benzer özellikte olan iklimleri arar. Sıcaklık, gece saatlerinde 5- 10 derecelerde, gündüz ise 15- 21 arası derecelerde olmalıdır.

Çiçeklerinizin yaprakları dökülmeye başlamadıysa bu, onun hâlâ aktif şekilde büyüdüğünü gösterir. Böyle bir dönemdeyseniz toprak üzerindeki 2,5 cm civarını gözlemleyin. Şayet bu kısım kuru görünüyorsa bitlinin sulanması gerekir. Sulama yaparken suyun bitkinin taç kısmına ya da toprağa değmemesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde bitki çürüyebilir.

Sıklamen çiçeğinizi sularken saksıyı bir tepsi üzerine alabilir ve kök kısımlarının nemi çekmesini sağlamak adına tepsiyi sulayabilirsiniz.

Kış mevsimi sürecince yüksek nem seviyesi oluştuysa bu noktada çiçeğiniz için faydalı bir durum olmuş demektir. Nem oranını yükseltmek adına çiçeği çakıl taşları ve suyla doldurulmuş bir tepsiye alabilir ve saksının suyla temas edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu, bitkinin kök kısımlarında oluşabilecek çürümelerin önüne geçer.

Sıklamen bitkisi, kısmen asidik yapıdaki toprak pH’ı bulundan bir yerde verimini ortaya çıkarır. Doğal olarak verimli ve iyi drene edilmiş bir toprak, Sıklamen bitkisi için iyi bir ortamdır. Eğer çiçeği saksı içerisine yerleştirecekseniz bunun için sıradan bir toprak karışımına başvurabilirsiniz. Toprak içinde bulunan asit seviyesini yükseltmek adına toprak içerisine bir miktar turbo yosunu eklemek de iyi olabilir.

Sıklamen çiçeği henüz yapraklarını dökmediyse birkaç haftada bir az nitrojenli, seyreltik bir sıvı gübre yardımıyla takviye uygulanabilir. Bu, çiçeklenme oluşana kadarki süreci verimli kılar. Çiçeklenme oluşana kadar 2 haftada bir gübre vermeyi ihmal etmeyin. Bitkiniz çiçek açmaya başladığında ise her bir veya iki ayda bir gübre beslemesi yapılabilir. Bu uygulama, çiçek uyku dönemine girdiğinde sonlandırılabilir.

Bakım aşamalarında kullandığınız toprağın verim seviyesi yüksek olsa da vitamin kullanımını ihmal etmeyin. Kullanacağınız vitamin tavsiye edilen ölçeğe bağlı olması önem taşır. Bunu aşarsanız bitkinin boğulmasına neden olabilirsiniz. Burada kullanılması gereken ölçek, suyun içine karıştırılmalı ve bu şekilde sulama gerçekleştirilmelidir. Saksı içine yerleştirilecek Sıklamen çiçeklerinde, saksının az ve küçük delikli olması önem taşır. Alt bölümde büyük delikleri olan saksılar, suyunu kısa sürede dışarı atar ve bu da nem dengesini yeterli oranda sunmaz. REKLAM

SIKLAMEN ÇİÇEĞİNDE SAKSIYA DİKİM ve SAKSI DEĞİŞİMİ AŞAMALARI Sıklamen çiçeği, ilk kez saksı içine dikiliyorsa yumru içerisinde 2,5 santimetrelik boşluğun olduğu saksıların tercih edilmesi önemlidir. Yumru, toprak karışımı içerisine yerleştirilir ve bundan sonrasında saksının iki yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu uygulama, bitkinin durgun hâle geldiği yaz aylarında değiştirilebilir. Sıklamen çiçeğinin durgunlaştığı yaz döneminde saksının büyütülmesi ve taze bir toprak karışımıyla birlikte yenilenmesi gerekir. Saksı değişiminde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz; Yeni kullanacağınız saksının yarısını toprak karışımıyla doldurabilirsiniz.

Ardından yumruyu eski saksı içerisinden çıkarıp etrafındaki kısımları toprakla çırpabilirsiniz. (Bu aşamada saksı durulanmamalıdır.)

Artık yumru saksı içerisine yerleştirilebilir. Yumrunun en üst kısmının saksının ağız bölümünden 5 cm kadar taşması gibi bir durumla karşılaşıyorsanız bunda herhangi bir sorun yoktur. Sonrasında saksı içine yeniden toprak karışımını ekleyebilirsiniz.

Çiçeğinizin bulunduğu saksıyı yaz aylarının geri kalan bölümünde kuru ve gölgelik alanda tutmayı düşünebilirsiniz. Bu dönemdeki sulama için Eylül ayı civarını değerlendirebilirsiniz. Yanı sıra bu dönemde Sıklamen çiçeğinin yeni gelişen kısımlarıyla karşılaşabilirsiniz. REKLAM SIKLAMEN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ Sıklamen çiçeği, ülkemizde ormanlık alanlarda, çalı diplerinde ve kayalık bölgelerde doğal şekilde oluşur. Bu çiçeğin tohumları ekilmek isteniyorsa yaz aylarının sonu değerlendirilebilir. Çiçeklenmesi için ise yaklaşık 18 ay beklenmesi gerekir. Evde Sıklemen çiçeği yetiştirme düşüncesi olanların istekleri mümkündür çünkü bu bitki türü evde yetiştirilmeye uygundur.

Bu çiçek mor, pembe, kırmızı veya beyaz renklerde çıkabilir.

Hoş kokusuyla başları döndüren çiçek, kıvırcık ya da düz yaprak uçlarına sahiptir.

Sıklamen çiçeğinin kalp şeklindeki yaprakları bulunduğu ortama estetik değer katar.

Ancak bu çiçek, hayvanlar ve insanlar açısından zehirli bir yapıda olabilir.

Evcil hayvan ve çocukların erişilemeyeceği noktalarda tutulması gerekir. Sıklamen çiçeği, uzun süre canlı kalabilen bir bitki olsa da yetiştirilme aşaması belirleyicidir. Bu noktada doğru ısı ayarının yapılması, sulama ve gübreleme uygulamalarına gereken özenin verilmesi önemlidir. Bakımı düzgün yapıldığında her sonbaharda yeniden çiçek açar ve çiçekleri canlı görüntüye sahip olur. Para çiçeği bakımı nasıl yapılır?

ÖNERİLEN VİDEO