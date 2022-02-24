Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesine gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından en çok merak edilen konulardan biri de sıkıyönetim nedir sorusu oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildiğini açıklamasıyla birlikte araştırılmaya başlanan Sıkı yönetim nedir, ne anlama gelir sorusunun cevabı ve sıkıyönetim hakkında merak edilenler...