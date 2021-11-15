UNESCO anma programına alındılar

Yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu şiirleriyle, âşıklık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alındı
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UNESCO'nun Paris'te düzenlenen 41. Genel Konferansı'nda alınan kararla anma ve kutlama yıl dönümlerine Türkiye'den Âşık Veysel ile Süleyman Çelebi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun girişimleriyle alınan karar ile halk arasında Mevlit olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıl dönümü 2022'de anılacak.
UNESCO'nun 2023 yılı anma programında ise duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü olacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Âşık Veysel ile Süleyman Çelebi anma programına alındı/sik-veysel-ile-suleyman-celebi-anma-programina-alindi-3254533
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