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        Haberler Bilgi Yaşam Sık sık acıkmanızın nedeni glisemik indeksi yüksek besinler yemeniz olabilir! İşte kilo vermeyi zorlaştıran glisemik indeksi yüksek besinler

        Sık sık acıkmanızın nedeni glisemik indeksi yüksek besinler yemeniz olabilir! İşte kilo vermeyi zorlaştıran glisemik indeksi yüksek besinler

        Bazı insanların iştahının çok açık olduğundan, çok sık acıktığından dert yandığını duymuşsunuzdur. Kilo vermeye çalışan insanların da en çok zorlandığı şeylerin başında tokluk süresini uzatamamak gelir. İyi bir yemek yemiş olsak, güzelce doyduğumuzu düşünsek bile hızlıca acıkmamızın altında glisemik indeksi yüksek besinler tüketmemiz yatıyor olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:30
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        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
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        Beslenmeyi öğrenmek sadece kilo vermek için değil sağlıklı bir hayat sürebilmek için de oldukça önemlidir. Öğün atlamamak, gün içinde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi bize verecek kadar yemek yemek, aç kalmamak oldukça önemlidir. Bazen öğünlerimize dikkat etsek de çok sık acıktığımız olur. Aslında kendimizi aç bırakmasak bile eğer yediğimiz besinler glisemik indeksi yüksek besinlerden oluşuyorsa kan şekerimizde yaşanacak dalgalanma bizim çok sık acıkmamıza yol açar.

        Glisemik indeks aslında tek başına bir anlamı yokmuş gibi görünen rakamlar sanılıyor ancak öyle değil. Glisemik indeksini tanımlamak gerekirse, öncelikle bu indekse sahip olan besinler içinde karbonhidrat bulunan besinlerdir. İçerisinde karbonhidrat bulunan bir besinin kan şekerini ne kadar yükselttiğinin ölçüsü glisemik indekstir. Kan şekerini çok hızlı yükselten besinlerin glisemik indeksi yüksektir. Glisemik indeksi düşük besinlerin kan şekerini yükseltme hızı da düşüktür.

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        NEDNE GLİSEMİK İNDEKSİ YÜKSEK BESİNLER TÜKETMEMELİYİZ?

        Peki glisemik indeksi yüksek, yani tükettiğimizde kan şekerini hızla yükselten besinler tercih etmek bizim için neden iyi değildir? Hemen açıklayalım. Kan şekeriniz ne kadar hızlı yükselirse o kadar hızlı düşer. Açlık kan şekeri düşük olduğunda yaşadığımız bir durumdur. Kan şekerimiz dengede olursa kendimizi uzun süre tok hissedebiliriz. Kan şekerimizi hızla yükselten besinlerden bu yüzden kaçınmalıyız.

        Glisemik indeksin referans aralığı 0-100'dür. Yani bir besin en fazla 100 glisemik indeksine sahip olabilir. Sadece glisemik indeksi 0 olan besinler tüketemeyiz. Burada önemli olan glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınmak olmalıdır. Peki glisemik indeks kaçtan sonra yüksek kabul edilir? Hemen onu da açıklayalım:

        Düşük glisemik indeks aralığı 0-55 aralığıdır. Bu aralıktaki besinler yendiği zaman kan şekeri yavaş yavaş yükselir. Bir anda tok hissetmezsiniz ancak bir anda da acıkmazsınız. Tokluk hissi uzun sürer.

        Orta glisemik indeks aralığı 56-69 aralığıdır. Bu aralıktaki besinler yendiği zaman kan şekeri orta hızda yükselir. Tokluk hissi biraz daha hızlı gelir ancak biraz daha hızlı da gider.

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        Yüksek glisemik indeks aralığı 70-100 aralığıdır. Bu aralıktaki bir besini yediğinizde açlığınız bir anda kesilir. Kendisini hemen doymuş gibi hissedersiniz ancak bir anda da acıkırsınız. Ve yeniden acıkmanız epey hızlı olur.

        Glisemik indeksi yüksek besinler tüketmek sadece sık sık acıkmanıza değil; kilo almanıza, vücudunuzun yağlanmasına, kilo verememenize, diyabete de neden olur.

        Düşük glisemik indekse (0-55 aralığı) sahip olan besinlere örnek:

        Barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi bakliyat ürünleri

        Fındık, ceviz, badem

        Süt ürünleri ve yoğurt

        Elma, portakal, greyfurt, erik, armut, yeşil yapraklı sebzeler

        Bulgur

        Tam tahıl, tam buğday, kepekli ekmek.

        Orta glisemik indekse (56-69) sahip besinlere örnek:

        Beyaz şeker, esmer pirinç, şeker kamışı

        Çavdar ekmeği

        Muz, ananas, kuru üzüm

        Dondurma

        Yüksek glisemik indekse (70-100) sahip besinlere örnek:

        Patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç gibi nişastalı gıdalar

        İşlenmiş meyve suları, karpuz,

        Paketli gıdalar ve abur cuburlar,

        Mısır cipsi, mısır gevreği, pirinç patlağı

        Bal, tatlı, reçel, şeker

        Bir besinin lif oranı ne kadar yükselirse glisemik indeksi o kadar düşer. Ayrıca yiyeceklerin pişirme yöntemi ve pişme süresi de glisemik indeksi üzerinde etkilidir. Çok işlem görmüş, uzun süre pişmiş besinlerin glisemik indeksi yükselir.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Avcı
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