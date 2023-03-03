Birçok biyografi filmi, izleyicilerle aile - yapımcı tartışmasının gölgesinde buluşurken ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ta daha önce emsali görülmemiş bir gelişme yaşandı.

Neşet Ertaş’ın ailesinin itirazı üzerine ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ın gösterimi mahkemece yasaklandı.

Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmayan nadir biyografi filmlerinden biri Belgin Sarılmışer’in hayatını hikâye edinen ‘Bergen’ oldu.

Belgin Sarılmışer Ailesi'nin onayıyla, hatta bilgi ve anılarla bezeli destekleriyle çekilen ‘Bergen’, 5.484.798 kişilik izleyici sayısıyla biyografi filmleri arasında en çok izlenen 3'üncü film oldu.