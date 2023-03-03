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Âşık Mahzuni Şerif'in biyografik filminin senaristi belirlendi

Âşık Mahzuni Şerif'in biyografik filminin senaryosunu Barış Pirhasan yazacak. Pirhasan, son olarak 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun senaryosunu yazmıştı

Giriş: 03.03.2023 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterilen Âşık Mahzuni Şerif’in hayatı sinema filmi haline getirilecek. Ünlü halk ozanının hayatının beyazperdeye yansımasını ailesi özellikle istedi.

  • Özellikle son 10 yıldır büyük rağbet gören biyografi filmleri Türk sinemasına yeni bir kapı açtı.
    Birçok ünlü ismin hayatı beyazperdeye yansırken birçoğunun ailesiyle filmin yapımcıları arasında mahkeme koridorlarına kadar yansıyan anlaşmazlıklar yaşandı.

  • Birçok biyografi filmi, izleyicilerle aile - yapımcı tartışmasının gölgesinde buluşurken ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ta daha önce emsali görülmemiş bir gelişme yaşandı.
    Neşet Ertaş’ın ailesinin itirazı üzerine ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ın gösterimi mahkemece yasaklandı.
    Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmayan nadir biyografi filmlerinden biri Belgin Sarılmışer’in hayatını hikâye edinen ‘Bergen’ oldu.

    Belgin Sarılmışer Ailesi'nin onayıyla, hatta bilgi ve anılarla bezeli destekleriyle çekilen ‘Bergen’, 5.484.798 kişilik izleyici sayısıyla biyografi filmleri arasında en çok izlenen 3'üncü film oldu.

  • Âşık Mahzuni Şerif - Fatma Mahzuni

    Hayatı beyazperdeye yansıyacak kişilerden biri de türkülerini Gülden Karaböcek'ten Zeki Müren'e, Zara ve İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Kaya'ya, Mahsun Kırmızıgül'den, Murat Göğebakan ve Selda Bağcan'a kadar birçok şarkıcının seslendirdiği Âşık Mahzuni Şerif.

  • Ailesi Âşık Mahzuni Şerif’in hayatının filme çekilmesi için Almanya’da bulunan yapım ve dağıtım şirketi AF Media’nın sahibi Ali Fidan ile anlaştı. Âşık Mahzuni Şerif’in yaş dönemlerinden birini ise torunu Yiğit Mahzuni canlandıracak.

  • Ali Fidan ile Yiğit Mahzuni, Âşık Mahzuni Şerif, geçtiğimiz günlerde telif hakları konusunda Almanya'da anlaşma imzalayarak ünlü halk ozanının hayatının izleyicilere sunulması adına el sıkıştı.

  • Âşık Mahzuni Şerif'in biyografisinin senaryosunu yazacak senarit belli oldu. Senaryoyu Barış Pirhasan yazacak. 

    Barış Pirhasan'ın diğer senaryoları;
    • Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019)
    • Kurtuluş Son Durak (2012)
    • Düşler ve Gerçekler (2005)
    • Aşka Sürgün (2005)
    • Her Şey Aşk İçin (2002)
    • O da Beni Seviyor (2001)
    • Usta Beni Öldürsene (1996)
    • Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey (1995)
    • Yer Çekimli Aşklar (1995)
    • Bekle Dedim Gölgeye (1990)
    • Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal (1989)
    • Kadının Adı Yok (1987)
    • Asiye Nasıl Kurtulur (1986)
    • Değirmen (1986)
    • Aaahh Belinda (1986)
    • Körebe (1985)
    • Adı Vasfiye (1985)
    • Amansız Yol (1985)
    • Güneşin Tutulduğu Gün (1983)
    • Badi (1983)

    Filmin proje tasarımını ise Ali Levent Üngör üstlendi. 

  • Âşık Mahzuni Şerif kimdir?
    17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geldi.

     

     

  • Âşık Mahzuni Şerif - Yiğit Mahzuni 

    1955’te Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay Okulu’na giren Âşık Mahzuni Şerif, bu okulda öğrenim görürken çantasında Alevi - Bektaşi ozanlarının şathiyye ve şiirleriyle ilgili kitaplarının çıkmasıyla okuldan atıldı.

  • Âşık Mahzuni Şerif’in en çok bilinen türküleri şunlar;
    • Dom Dom Kurşunu
    • Oy Bizim Eller
    • Acı Doktor
    • Yedin Beni
    • Yuh Yuh
    • Maraş'tan Bir Haber Geldi
    • Fadimem
    • Gül Yüzlüm
    • Ciğerparem
    • Mevlam Gül Diyerek
    • Merdo
    • Dostum Dostum
    • Han Sarhoş Hancı Sarhoş
    • Çeşmi Siyahım
    • Yalan Dünya
    • Ağlasam mı?
    • Abur Cubur Adam
    • Katil Amerika
    • Bu Mezarda Bir Garip Var
    • Ekmek Kölesi

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