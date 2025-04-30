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        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak

        Siirt Belediyesi, içme suyu hattında yaşanan arızadan dolayı bazı mahallelerde geçici süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:55
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        Siirt'te su kesintisi
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        Siirt'in Hesko İsale Hattı'nda yaşanan bir arıza nedeniyle hattan su temin edilen kent merkezindeki bazı mahallelere onarım tamamlanıncaya kadar geçici süreyle su verilemeyecek.

        Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın kısa sürede giderilmesi için sahada yoğun çalışma yürütüldüğü belirtilerek, su kesintisi sürecinde SİSKİ Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek olası gecikmelere karşı vatandaşların suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları istendi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #su kesintisi
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