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        Haberler Gündem Güncel Siirt'te "salep" için deneme alanı | Son dakika haberleri

        Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu

        Siirt'te doğal florasında yaygın olarak bulunan salep bitkisinin gıda amaçlı üretimini yapmak için deneme alanı kuruldu. Siirt için uygun salep çeşidi tespit edilmesi amacıyla 3 farklı salep yumrusu ve 3 farklı salep fidesi ekimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:07
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        Siirt'te "salep" için deneme alanı
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        Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siirt doğal florasında yaygın olarak bulunan salep bitkisinin gıda amaçlı üretimini yapmak üzere Siirt Valiliği tarafından desteklenen proje ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde deneme alanı oluşturuldu.

        Salep yetiştiriciliğinin ekonomik ve ekolojik öneminin giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Doğal salep kaynaklarının korunması için sürdürülebilir tarım uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, salep yetiştiriciliği, yerel ekonomilere katkı sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kurulan deneme alanında 3 farklı salep yumrusu ve 3 farklı salep fidesi ekimi yapıldı. Siirt için uygun salep çeşidi tespit edilerek, yaygınlaştırılması sağlanacaktır."

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        #yerel haberler
        #Siirt
        #salep üretimi
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