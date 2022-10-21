Evlere su bastı, heyelan meydana geldi

Siirt'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, su baskınları ve heyelan meydana geldi, yollar suyla doldu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi´ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçemizde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçemizde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" denildi.
Siirt ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Tillo ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alkumru Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın yaşandığı bölgeye ve su baskının yaşandığı yerlere itfaiye, UMKE, AFAD, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolda mahsur kalan kadın ve çocukların, belediye otobüsü şoförü tarafından aracın kenara çekilerek kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 62 SU BASKINI VE 1 HEYELAN
Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 18.00 civarında ilimizde başlayan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile Tillo ilçe sınırları içeresinde yer alan Alkumru Barajı yolunda heyelan meydana gelmiştir. AFAD ve İl Özel İdare ekipleri olay mahalline sevk edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi´ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçemizde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçemizde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 adet su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´nde oluşturulan kriz masasında ilk dakikadan itibaren Valilik koordinasyonunda AFAD, Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE ve diğer ilgili tüm birimler seferber edilmiştir. Yapılacak hasar tespit çalışmalarında da zarar gören tüm vatandaşlarımızın zarar/ziyanları karşılanacaktır. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su bakını, yıldırım kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında 112 Acil Afet durum Müdürlüğü´ne bildirmeleri önem arz etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
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