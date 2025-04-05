Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde, 5 çocuklu 34 yaşındaki Ayşe Çelik evinde eşi tarafından baygın halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

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İHA'daki habere göre sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ayşe Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı, konu ile ilgili soruşturma başlattı.