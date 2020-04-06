Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, bazı rahatsızlıklar nedeniyle koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ömür'ün test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı. Sağlık Müdürü Ömür´ün bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi.

Siirt Devlet Hastanesi´ndeki kontrolün ardından Ömür´ün, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.