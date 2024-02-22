Siirt kuru ekmeği il dışına da gönderiliyor
Yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen ve 6 ay tazeliğini koruyan Siirt'in kuru ekmeği, İstanbul, Ankara ve Yalova gibi illerden talep görüyor
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Siirt'te yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen, uzun süre bozulmadan tüketilebilen Siirt kuru ekmeği il dışına da gönderiliyor.
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Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl tescillenen ve bölgede Iğbeys keek adıyla anılan ekmek, tandırda hava almadan, ateşte kuruyana kadar bekletilerek pişirilmesiyle diğerlerinden ayrılıyor.
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Geçmişi eskiye dayanan, tam buğday unu ve kepekli unla hazırlanan ekmek, 200 derecede pişiriliyor.
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Merkez Aydınlar Caddesi'nde üretici Adnan Elçi, küçük yaşlarda başladığı baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.
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Kuru ekmeğin geçen yıl tescillendiğini anımsatan Elçi, böylece bu ekmeğin hak ettiği değeri görmesi için önemli bir fırsat yakaladıklarını anlattı.
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Elçi, "Katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu ekmek uzun süre fırında pişirilerek hazırlanıyor. Eskiden kuru ekmeği annelerimiz ve ninelerimiz tandırda yapıyordu. Artık şehirde pek tandır kullanılmadığı için bu ekmeği şimdi fırıncılar yapıyor" dedi.
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Kuru ekmek denildiğinde akla gelen ilk kentin Siirt olduğunu belirten Elçi, Siirtlilerin genel olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, Yalova ile diğer şehirlerden müşterilerine, kargoyla kuru ekmek gönderdiklerini dile getirdi.
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Ekmeğin su ve nem görmediği sürece tazeliğini 6 ay koruyabildiğini ifade eden Elçi, Siirt'teki fırıncılar olarak Türkiye'nin her bölgesinden gelen talepleri karşıladıklarını bildirdi.
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Kooperatif Mahallesi'nde üretici Yılmaz Atun da 20 yıldan beri bu işi sürdürdüğünü anlattı.
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Ekmeğin tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Atun, "Bu ekmeğin tercih edilmesinin nedeni organik olmasıdır. Maya, tuz ve kepek unu kullanıyoruz. Katkı maddesinin olmaması ekmeğe kalite getiriyor. 200 gramlık ekmeği 7 liradan satışa sunuyoruz" diye konuştu.
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Tüketicilerden Ali Elinç ise ekmeği hem tükettiklerini hem il dışındaki yakınlarına gönderdiklerini söyledi. Tükettikçe ekmeğe ilginin arttığını bildiren Elinç, "Gönderdiğimiz yerlerde de ekmek beğeniliyor. Tekrar talepte bulunuyorlar" ifadesini kullandı.
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Ayhan Kılıçer de uzun süre tok tutan kuru ekmeğin kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını kaydetti.
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