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Haberler Gündem SİİRT HABERLERİ... Osman Hacıbektaşoğlu ile Çağlar Tekin Esra Boğazlıyan'a konuştu

"Terör gündemimizden çıktı, Siirt yüzünü turizme döndü"

Yerel Aktörler bu hafta Siirt’te… Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan Siirt, kalkınma hamlesi başlattı. Tarım, enerji, sanayi, maden ve turizm alanında… Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Siirt’i Esra Boğazlıyan'a anlattı

11.11.2021 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
SİİRT HABERLERİ... Osman Hacıbektaşoğlu ile Çağlar Tekin Esra Boğazlıyan'a konuştu

Vali Hacıbektaşoğlu da Kaymakam Çağlar da terörün artık Siirt’in gündeminden çıktığının, şehrin yüzünü turizme döndüğünün altını çizdi, turizm için yaptıklarını, yapacaklarını anlattı…

"SİİRT BU GÜNDEMİ DEĞİŞTİRECEK"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Terörü Siirt topraklarından atıyoruz. Şu anda Siirt topraklarında, merkezde, ilçelerde, mezralarda vatandaşlar korkuya kapılmadan hayatlarını sürdürebilir, gezebilir. Tamamen bu belayı söküp atacağız. Siirt bu gündemi değiştirecek" diyerek şehirdeki tarım, enerji ve sanayi yatırımlarını dile getirdi.

SİİRT YÜZÜNÜ TURİZME DÖNDÜ

Genç işsizlikte Siirt’in üst sıralarda olduğunu hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, gençleri başka şehirlere gitmeden Siirt’te istihdam etmenin en büyük amaçladıkları olduğunu söyledi: "Tarım, sanayi, enerji yatırımlarıyla birlikte kalkınmanın en önemli ayağı da turizm. Şu an yılda 35 bin turist geliyor. Yılda 1 milyon turist amaçlıyoruz. Şehrin alt yapısını turizme hazırlıyoruz. Botan Vadisi, kanyonu yamaç paraşütü, ekstrem sporlara uygun, kampingler, karavan parkları su sporları parkurları olacak."

"HERKES GÜVEN İÇİNDE SİİRT’E GELEBİLİR, KALABİLİR"

Turizme yönelik projeleri anlatan Vali Hacıbektaşoğlu’na "Siirt’in bir turizm şehrine dönüşmesi için tüm güvenlik süreçleri tamam mı" diye sordum ve şu yanıtı aldım: "Siirt’te yaşayanlar, Türkiye’den ve dünyadan gelecek olanlar güven içinde gelebilir, gezebilir, kalabilir. Turizm alt yapısını geliştirmek için imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Kent yaşamını turizme hazırlamak için bazı projeler yapıyoruz."

KURTALAN EKSPRES MEZOPOTAMYA İLE BULUŞUYOR

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun ardından Siirt’in en büyük ilçesi olan Kurtalan’ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin’le görüştüm. Kurtalan, Ankara ve Güneydoğu Anadolu’yu bağlayan Kurtalan Ekspres Tren Hattı’na ve adını veren ilçe. Tren yolculukları, son yıllarda özellikle gençler arasında popüler hale geldi malum. Kurtalan Ekspres de Mezopotamya’yı görmek isteyen yabancı turistlerin de tercihi oluyor. Kaymakam Tekin, Kurtalan’ın bu turizm potansiyelini fırsata çevirmek için bazı projeler ürettiklerini anlattı ve ‘Bölgenin güvenlik diye bir sorunu yok, bunu gündemimizden çıkardık’ diyerek bölgenin güvenli olduğunun altını da çizdi.

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