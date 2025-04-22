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        Haberler Magazin 'Sihirli Annem'in çocuk yıldızları büyüdü, roller değişti

        'Sihirli Annem'in çocuk yıldızları büyüdü, roller değişti

        Beyazperdede izleyicilerle buluşacak olan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde, dizinin çocuk oyuncuları yıllar sonra karakterlerine yetişkin birer anne - baba olarak yeniden hayat verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:06
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        Roller değişti
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        'Sihirli Annem' dizisi, 22 yıl önce yayınlanmaya başladığında sadece hikayesiyle değil, çocuk oyuncularıyla da gönüllerde taht kurmuştu. Çocuk yıldızlar aradan geçen yıllar içinde kendi hayatlarına yelken açtı. Farklı iş alanlarında kariyer yapan o çocuklar, şimdi sinema filminde birer yetişkin olarak kamera karşısına geçtiler. Ancak bu kez roller değişiyor. Dizide çocukluklarını izlediğimiz Ceren, Cem, Çilek, Toprak ve Tuğçe karakterleri bu kez kendi çocuklarına yol gösteren anne baba rollerini canlandırıyorlar.

        Yapımcılığını; Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini; Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosu; Gamze Özer ile Arzu Yurtseven’e ait olan Poll Films imzalı 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde başrolleri İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat paylaşıyor.

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        Zeynep Özkaya (Çilek), Gizem Güven (Ceren), Buğra Özmüldür (Cem), Damla Ersubaşı (Tuğçe) ve Jennifer Boyner (Toprak) yıllar sonra karakterlerine yeniden can verecekler. Bu değişim, 'Sihirli Annem' evreninde izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Seyirciler hem nostalji yaşayacak hem de karakterlerin yıllar içindeki değişimine tanık olacaklar.

        SİHİRLİ ANNEM'İN ÇOCUKLARI DİZİDEN SONRA NE YAPTI?

        O zamanın çocuk starları, şimdinin yetişkin gençleri… Kimi bir şirkette yönetici, bazıları ise ünlü influencer oldu; içerik üretiyorlar. Ama birbirlerinden hiç kopmadılar. Hatta geçen yıl birlikte tatile gittiler…

        CEM, İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ OLDU

        Buğra Özmüldür (Cem), Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünü bitirdi. 10’u dünya klasiği olmak üzere, 40 yabancı eseri Türkçeye çevirdi. Şarkı sözü yazarlığı yapıyor. Gökçe’nin 'Venüs' adlı şarkısını o yazdı. Oyunculuğa tiyatroda devam ediyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde İş Geliştirme Direktörü olarak çalışma hayatını sürdürüyor.

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        ÇİLEK, VİDEO İÇERİKLERİ ÜRETİYOR

        Zeynep Özkaya (Çilek), liseye kadar birçok projede oyunculuğa devam etti. Kariyerine yedi yıldır kurumsal markalarla çalışarak sosyal medya içerik üreticisi olarak devam ediyor. Gizem Güven’in yönlendirmesiyle başladığı influencer’lıkta Instagram’da 940 bin takipçiye ulaştı. 31 Mayıs’ta pilot Oğulcan Can ile evleniyor.

        CEREN, 1,5 MİLYON TAKİPÇİLİ BİR FENOMEN

        Gizem Güven (Ceren), 'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinden sonra bazı dizi ve reklam çalışmalarında yer aldı. Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okurken bir dönem kendi takı markasını kurdu. Sosyal medyada içerik üretmeye başlayarak kurumsal markalarla iş birlikleri geliştirdi. Şu anda 1,5 milyon takipçisiyle etkili bir influencer.

        TOPRAK, OYUNCULUKTAN HİÇ KOPMADI

        Jennifer Boyner (Toprak), dizi bittikten sonra tiyatro ve modellik alanlarında çeşitli projelerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında çeşitli iş birlikleri yaparak farklı projelere dahil olmayı sürdürüyor. Sanatın birçok dalına ilgisi olan Boyner, şu anda aktif olarak oyunculuğa devam ediyor. En son 'Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları' adlı sinema filminde rol aldı.

        TUĞÇE, İKİ ÇOCUK ANNESİ VE GİRİŞİMCİ

        Damla Ersubaşı (Tuğçe), özel bir üniversitede tiyatro eğitimi aldı. İlkokula giden iki kız çocuğu annesi. Kendi markalarıyla e-ticaret yapıyor. İş tercihini, çocuklarıyla rahat ilgilenebileceği bir şekilde yaptı. 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmiyle, oyunculuğu ne kadar özlediğini fark ettiğini söylüyor.

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        #sihirli annem

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