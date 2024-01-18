Sihirbazların perde arkası: Büyüleyici numaralarının sırları ortaya çıkıyor
Bir sihirbazın becerisi genellikle bir sonraki hamlesini beklerken insanları dondurabilmesiyle ilgilidir. Peki, insanları hayrete düşüren bu numaraları nasıl yaptıklarını hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için 8 sihirbaz hilesine dair detaylar...
- 1
Sihirbazlar; optik illüzyonları, hızlı hareketleri ve dikkat dağıtma tekniklerini kullanarak izleyicilerin zihinsel yanılsamalar yaşamalarını sağlar. Yaptıkları tüm numaraların açıklamaları vardır. İşte, bazı sihirbaz numaralarının açıklamaları...
- 2
BİR İNSANI İKİYE BÖLMEK
Sihirbazın bir insanı ikiye böldüğü numaraya neredeyse herkes rastlamıştır. Bu numarada insan vücudu, bir kutunun içine sığacak şekilde yapılır ve diğer ayrık kutuda ise sihirbazın asistanı vardır. Ayrıca, genellikle seyirciler arasından kadın seçilir dolayısıyla insanlar diğer kutudaki kadın asistanın varlığından şüphelenmez.
- 3
YÜKSELEN KART
Bu numarada illüzyonist, izleyiciden desteden herhangi bir kartı rastgele seçip geri yerleştirmesini ister. Daha sonra sihirbaz bazı hareketler yapar ve seyircinin kartı desteden dışarı fırlar. Bu yanılsamanın sırrı; kartı desteye geri yerleştirirken sihirbazın onu özel bir mekanizmaya (karta yapışan ve onu yukarı doğru hareket ettiren küçük bir ped) sahip bir kartın önüne koymasıdır. Bu, insanların gözünde fırlama yanılsamasını yaratır.
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- 4
DUVARIN İÇİNDEN GEÇMEK
Sahnede çok gerçekçi görünen bir duvar vardır, bir taraftan bir sihirbaz duvara yaklaşır ve asistanlar onu tekerlekli özel ekranlarla saklar. Ayrıca aynı yapı duvarın diğer tarafına da uygulanır ve birkaç saniye sonra sihirbaz duvarın karşı tarafında belirir. Buradaki hile; duvarın altından V şeklinde özel bir tünel geçmesine dayanır. Bu nedenle duvara ve ne kadar sağlam olduğuna odaklanan izleyicilerin çoğu, hileyi çözemez.
- 5
YIRTIK BANKNOT
Paranın ikiye bölünmesine rağmen nasıl hasar almadan kurtulabildiği de gizem konusudur. Buradaki sır, kurşun kalemi iyi kullanmaktır; ayrıca, çapraz olarak ikiye kesilidir ve güçlü mıknatıslarla bağlıdır. Bu, banknotun mıknatıslanmış iki yarısının arasından kolayca geçmesine ve hasar görmeden kalmasını sağlar.
- 6
HAVADA ASILI DURMA
Sokak sihirbazları arasında oldukça popüler olan bu numaranın sırrı, akıllıca gizlenmiş destekte gizlidir. Bu yüzden bunu yapan sihirbazlar genellikle asalarını mükemmel bir şekilde gizleyecek şekilde dururlar ve asanın sadece giysilerinin içinden geçen uzatılmış bir desteği vardır.
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- 7
ÖLÜM TESTERESİ
Dev bir testere bıçağı kullanarak sihirbazın kendisini ikiye böldüğü ölüm testeresi gösterisinde sihirbaz, vücudunun ikinci kısmı için bir asistan kullanır ve bu şekilde birlikte tek bir kişi gibi görünürler. Bu numaranın sırrı, alttaki tablada ve tablalar arasında testere bıçağının rahatlıkla geçebileceği küçük boşlukta gizlidir. Yani, sihirbazın bacakları masaya doğru bükülüdür ve asistanın üst gövdesi de masanın içinde saklıdır.
- 8
KAYBOLAN FİNCAN
Bu sihirbazlık numarasında mendille örtülü masanın üzerine bir bardak su konulur, daha sonra sihirbaz onu kaldırıp havaya fırlattığında mendil yere düşer ve cam kaybolur. Buradaki hile iki yönlüdür: Birincisi, mendilin içine dikilmiş bir tel halka vardır ve bu, camın mendilin altında olduğu yanılsamasını yaratır. İkinci olarak ise bardak, masadaki bir delikten gizli bir keseye indirilir.
- 9
ZİG-ZAG İNSAN
Bu numaranın başarısı büyük ölçüde, asıl görevi ayaklarını ve ellerini garip bir pozisyonda sıradan dik insan duruşuna benzer bir şekilde tutabilmek olan sihirbaz asistanının yeteneklerine bağlıdır. Bu şekilli kutunun içerisinde asistan, yapılan pratikler sonucunda normal bir şekilde durabildiğinden izleyiciler genellikle hileyi anlamayabilir.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side
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