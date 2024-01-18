Sihirbazların perde arkası: Büyüleyici numaralarının sırları ortaya çıkıyor

DUVARIN İÇİNDEN GEÇMEK

Sahnede çok gerçekçi görünen bir duvar vardır, bir taraftan bir sihirbaz duvara yaklaşır ve asistanlar onu tekerlekli özel ekranlarla saklar. Ayrıca aynı yapı duvarın diğer tarafına da uygulanır ve birkaç saniye sonra sihirbaz duvarın karşı tarafında belirir. Buradaki hile; duvarın altından V şeklinde özel bir tünel geçmesine dayanır. Bu nedenle duvara ve ne kadar sağlam olduğuna odaklanan izleyicilerin çoğu, hileyi çözemez.