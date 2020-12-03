Türk Nippon Sigorta, kasko, konut ve ferdi kaza sigortası yaptıran müşterilerine ücretsiz COVID-19 Yoğun Bakım Teminatı veriyor. Bu sigorta poliçelerini yaptıranlar yaş sınırı, bekleme süresi olmadan COVID-19 nedeniyle yoğun bakım hizmeti almak zorunda kaldıklarında bunu ücretsiz alacak. Üstelik bu sigortaları yaptıranların SGK’lı olma zorunluluğu dahi bulunmuyor. Bu yeni ek teminat ile Türk Nippon Sigorta bu zorlu dönemde de sigortalılarının yanlarında olduğunu hissettirmeyi hedefliyor. COVID-19 salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde, mevcut “Sağlığınız Bizde” Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününe COVID-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak istiyor. Pandeminin ülkemizde başladığı 2020 yılı mart ayında tüm sektörler gibi sigortacılığın da daha önce yaşanmamış bir durumu deneyimlediğini anlatan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Hali hazırda devam ettirdiğimiz dijital pazarlama alanının aslında çok daha önemli olduğunu anlamış olduk. Acentelerimiz için oluşturduğumuz “Evde Kal” teşvik paketi içerisinde destek amaçlı yer alan birçok paket özelliği 2020 yıl sonuna kadar devam etmektedir. Acentelerimiz ve diğer dağıtım kanallarımızla gelenekselleşmiş iletişim yöntemlerimizi pandemi sürecinin çalışma şartlarına adapte ettik. Bu süreç bize teknolojinin getirilerinden daha fazla faydalanmayı tecrübe edindirdi ve sürdürülebilirliği öğretti. Satış kanallarımız da bu dönemde dijital pazarlama ve teknolojik gelişmelere yatırım yapmışlardır. Yeni dönemde, satış kanallarımızı teknolojik yatırımlarımızla, yenilenen ürün ağımızla ve kesintisiz iletişimimizle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
OLAĞANÜSTÜ SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Sigorta sektörünün pandemi döneminde olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyleyen Pamukçu, "Sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Dünyadaki güncel COVID-19 vaka sayısı 50 milyonu geçerken, virüsün geçirdiği mutasyonlar ve yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik son dönemlerde artmış bulunmaktadır. Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir’’ şeklinde konuştu. Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta olarak biz de bu süreci kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm ekiplerimizin iş süreçlerini hem uzaktan, hem de belirli sayıları aşmadan maksimum önlemler dahilinde ofisten yürütmeleri için tüm imkanları sağlıyoruz. İş akışlarımızda hiçbir aksama yaşamadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca, Şirketimiz için uygulattığımız nano teknoloji dezenfektan hizmetini talep eden çalışanlarımızın evleri için de bu hizmetin ücretsiz organizasyonunu sağlıyoruz” dedi. Şirket olarak amaçlarının acentelerinin ve çalışanlarının günlük hayatlarında sürecin zorluklarını en aza indirerek iş süreçlerine daha kolay devam etmelerini sağlamak olduğunu aktaran Pamukçu, sözlerini şöyle noktaladı: "Türk Nippon Sigorta olarak, bu sürecin mümkün olan en kısa zamanda sona ermesini diler, süreç sonlanana kadar tüm iş ortaklarımızın, sigortalılarımızın ve tüm satış kanallarımızın her zaman yanlarında olacağımızı ve elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağımızı özellikle belirtmek isterim.”
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