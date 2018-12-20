Sigorta teknolojinin çevikliğinden yararlanmalı

Sigortacılık sektöründe fark yaratabilmek ve sektörü ileri seviyelere taşımak için teknoloji ile bütünleştiren iş fikirleri ve çözümler sunan startup’lara, Insurtech deniyor. Insurtech teknolojileri dünya çapında yaygınlaşırken, Türkiye’de de üzerinde çokça konuşulur bir hal aldı. Bu konudaki girişimler ile yapılan yatırımlar da giderek artmaya başladı. Son dönemde teknolojiye ve inovatif iş fikirlerine yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Anadolu Sigorta, Türkiye’de Insurtech eko sisteminin de en önemli destekçilerinden. Bu alana yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı “Sigortacılık sektöründe fark yaratabilmek ve sektörü ileri seviyelere taşımak için teknoloji ile bütünleşerek müşterilerimize daha inovatif çözümler sunmamız gerekiyor. Bu açıdan Insurtech en önemli yardımcımız” dedi.

AS'LI STANDART İŞLERİ YAPIYOR

Sektörün, yeni ürünler sunabilmek ve müşteri taleplerini hızla karşılayabilmek için günümüzde Insurtech’lerin çevikliği ve enerjilerinden faydalanması gerektiğinin altını çizen Abacı, “Anadolu Sigorta olarak bunu yapabilmek ve mevcut sistemlerimizi iyileştirmek için çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede Insurtech’lerle çalışmak bizim için eskisinden daha kolay” dedi. Abacı Anadolu Sigorta’nın bu alanda yaptığı yatırımları şöyle sıraladı: “Bu yıl, sektör ile ilgili küçük girişimleri desteklemek amacıyla Astart isimli bir program başlattık. Yeni ürün ve hizmetler sunarak dijital sigortacılık dünyasına katkıda bulunacak girişimlere destek vermek için çağrıda bulunduk. Bu çağrıya çok sayıda başvuru yapıldı. Bunların arasından 2 Insurtech’i desteklemek için Kollektif House’da çalışma imkânı sağladık. Son 2 yıldır düzenlediğimiz Hackathon etkinliğimizde de sigortacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürülebilir bağ kurduracak ve gündelik hayatı kolaylaştıracak fikirleri bulmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize daha yakın olabilmek için internetten tüm bireysel ürünlerin satışının yanı sıra, satış sonrası destekleyici hizmetleri de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca en önemli satış kanalımız olan acentelerimizi de Dijital Acente Projesi (DAP) kapsamında online satış yapar hale getirmeyi amaçlıyoruz. Artık acentelerimiz istedikleri takdirde kendi web siteleri üzerinden poliçe düzenleyebiliyorlar. Yenilikçi uygulamalarımızdan bir diğeri de AS’lı, “Robotik Süreç Otomasyonu” (RPA-Robotic Process Automation) örneğidir. 2018 yılında, birçok süreci RPA teknolojileri kullanarak iyileştirdik, uzun süren ve çok sayıda kaynak tüketen standart işleri AS’lı ile yapmaya başladık. Öte yandan doğal dil işleme (NLP), makine öğrenmesi gibi yapay zeka teknolojilerini, günlük hayatımızda etkin bir biçimde kullanarak, süreçleri hızlandırmak, maliyet avantajı sağlamak ve eskiden yapamadığımız işleri yapar hale gelmek istiyoruz. Yapay zeka teknolojisini etkin kullanan firmaların önümüzdeki dönemde diğerlerinden farklılaşacağını düşünüyoruz.”

UYARICI MEKANİZMALARI KURUYORUZ

Anadolu Sigorta’nın önümüzdeki dönem başta yapay zeka olmak üzere, Insurtech yatırımlarına devam edeceğinin bilgisini veren Abacı, “Şirket olarak amacımız, Insurtech Internet of Things (IOT) uygulamaları ile ürünlerimizi şekillendirerek müşterilerimize sunmak. Bu şekilde, hem poliçe sahiplerine risklere karşı koruyucu uyarı mekanizmaları kurmayı, hem de şirket olarak doğru fiyatlama yapabilmeyi hedefliyoruz” dedi. Abacı Türkiye’de Insurtech’in geleceğine dair ise şunları söyledi: “Şirket olarak dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve ülkemiz için de uyarlanabilecek değişimleri hayata geçirmek üzere harekete geçiyoruz. Insurtech hedefleri ile hayatımızda büyük değişimler yaşanacak. Hem bizler, hem sahip olduğumuz varlıklar daha fazla online olacak. Sektörümüz, teknolojik fırsatlarla büyük bir hızla ilerleyecek. Biz de yaptığımız yatırımlarla şirketimizi ve sektörümüzü geleceğe taşıyacağız.”