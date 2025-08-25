Sigorta arabuluculuk taslağına öneri: “Tüm tahkim merkezleri için geçerli olsun”

Habertürk
        Bakanlığının sigorta tazminatlarında "tahkim öncesi arabuluculuk" şartı getiren taslağı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin haberimizin ardından, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakemi ve Arabulucu Prof. Dr. Rauf Karasu'dan dikkat çekici bir öneri geldi. Karasu, "Uygulama yalnızca sigorta uyuşmazlıkları için değil, tüm tahkim merkezleri için geçerli olmalı" dedi

        Giriş: 25.08.2025 - 15:08 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:08
        "Tüm tahkim merkezleri için geçerli olsun"
        Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak düzenleme, sigorta tazminatlarında tahkim öncesi arabuluculuk şartı getiriyordu.

        • Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmadan önce arabulucuya gidilmesi zorunlu hale gelecekti.

        • Mahkemelerde dava açmadan önce geçerli olan “dava şartı arabuluculuk”, ilk kez tahkim başvuruları için de uygulanacaktı.

        • Arabuluculuk süreci en fazla 28 gün sürecek, anlaşma sağlanmazsa taraflar Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilecekti.

        • Arabuluculuk ücretinin sigorta şirketi tarafından karşılanması öngörülüyordu.

        • Düzenlemenin, uyuşmazlıkların yarısının arabuluculuk aşamasında çözülmesini sağlaması hedefleniyordu.

        “TAHKİM ZATEN HIZLI İŞLİYOR, EK YÜK GEREKSİZ”

        Taslağa dair haberimiz sonrasında sektörden eleştiri ve öneriler gelirken, en dikkat çekici çıkış Prof. Dr. Karasu’dan geldi. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Karasu, Habertürk’e yaptığı değerlendirmede mevcut taslakta öngörülen düzenlemenin haklı bir gerekçesi bulunmadığını savundu. Karasu, “Dava şartı arabuluculuk mahkemelerin iş yükünü azaltmak için getirildi. Oysa sigorta tahkiminde zaten çok kısa sürede karar veriliyor. Bu nedenle tahkim öncesi arabuluculuk şartı gereksizdir” dedi. Karasu, geçen yıl Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan 600 bin başvurunun ortalama 3 ayda sonuçlandığını vurguladı. Mahkemelerde ise sigorta davalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğüne dikkat çekti.

        “DÜNYA UYGULAMALARIYLA UYUMSUZ”

        Karasu ayrıca, taslağın uluslararası örneklerle uyumlu olmadığını dile getirdi. Dünya genelinde “Med-Arb” olarak bilinen arabuluculuk-tahkim yönteminin tarafların özgür iradesiyle uygulanabildiğini hatırlatarak, “Taslak, bu yöntemi zorunlu hale getiriyor. Bu, dünya uygulamalarına aykırı” dedi.

        İŞTE O ÖNERİLER

        Prof. Dr. Karasu, düzenlemenin Sigortacılık Kanunu’nda değil Arabuluculuk Kanunu’nda yer alması gerektiğini kaydetti ve önerilerini şöyle sıraladı:

        • Uygulama yalnızca sigorta uyuşmazlıkları için değil, tüm tahkim merkezleri için geçerli olmalı.

        • İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC), TOBB Tahkimi ve ticaret odaları bünyesindeki tahkim merkezleri de kapsama dahil edilmeli.

        • Arabuluculuk sonrası taraflara tahkim yolu teşvik edilmeli ancak bu zorunlu hale getirilmemeli.

        • Arabulucu, tarafları dava yerine tahkime yönlendirirse, ilgili tahkim merkezi tarafından kendisine “bilgilendirme ücreti” ödenmeli.

        MECLİSE GELECEK

        Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektör paydaşlarının görüşüne sunulan taslak düzenleme, nihai kararın alınması halinde yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelecek.

